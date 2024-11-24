مفهوم النصر عند قوى الثثورة والصمود والتصدي

لاشك ان القضية الفلسطينية قد وصلت الى مرحلة الانهيار التام, ولن يمر وقت طويل حتى نرى ان عناوين (المقاومة,والممانعة,والصمود والتصدي) قد أصبحت شعارات من الماضي,وكل من يظن ان هناك احتمالا اخر, هو انسان طوباوي وحالم

المسالة أصبحت واضحة ومعروفة,هناك صراع,وقتال لاتبدوله نهاية وشيكة,والحقيقة ان مصطلح قتال بين اسرائيل والمقاومة,ليس دقيقا,بل الاصح ان اسرائيل تقوم بعملية قتل للبشر,وتدمير البنى التحتية وتهجير

مواطني غزة,وجنوب لبنان,بعدأن قتلت كل قادة الصف الاول,وحتى الثاني من المقاومة,ولم يسلم حتى السيد اسماعيل هنية,رغم انه كان في ايران, وتحت حماية الحرس الثوري الايراني,وبطرق يعجز العقل عن استيعابها,ذلك دليل واضح على ان العلم والمقدرة التكنولوجية المتطورة جدا,هم تحت تصرف القيادة الاسرائيلية,ومستمرة في حصد ارواح المقاومين,ومع ذلك لازلنا نسمع ان قوى الصمود والتصدي تحقق انتصارات رائعة,وان اسرائيل تتكبد هزائم منكرة! وان النصر قريب !

والحقيقة اني اتعجب كثيرا وانا اقرأ تلك الادعائات,ومفهوم النصر عند قوى الثورة والمقاومة!

تذكرت الرئيس العراقي الراحل صدام حسين,كان لايتوقف عن الادعاء بانه انتصر

رغم انه وقع على وثيقة هزيمة واضحة في خيمة صفوان,وانه ارغم على السماح للجان التفتيش بتدنيس ارض الوطن,وحتى عندما ذهب الفتشون بعيدا في تحدى حقوق وكرامة العراق,ومسته شخصيا عندما دخل المفتشون الى غرفة نومه,ولعبوا بخزانة ملابسه!

ماأود قوله ,ان الحياة تحكمها قوانين ثابتة,وان المنطق,وواقع الحال,يخرس كل الالسنة اتي تزايد وتدعي

وتفترض حصول امور بعيدة عن الواقع

فالكيان الذي يسمى اسرائيل,ليست مجرد دولة يهودية,انشأها الغرب رحمة باليهود,بل هي قاعدة عسكرية اوجدت وفق شروط وقوانين,واوكلت اليها مهمة حماية مصالح القوى العظمى في منطقة الشرق الاوسط والتي اراضيها تحتوي على اكثرمن 60%من احتياطي النفط والمعادن في العالم اجمع و,تلك القوى العظمى كانت,ولازالت,تحمي هذا الكيان وتزوده بالسلاح والاموال,وهو يحارب نيابة عنها,ولتحقيق مصالحها,وان اليداتي ستمتد لايذائه,او لمحاولة ازالته من الوجود(كما يحلم.أو يدعي البعض)ستقطع من الرسغ

لذلك اقول ان تحدي هذا الكيان,والتصدي له بالقوة العسكرية,هي عملية انتحار اكيدة,ولاحل الا بالتفاوض والتفاهم من اجل الوصول الى حل الدولتين, وكسب الشارع و الرأي العام العالمي عن طريق اتباع ستراتيجية المهاتما غاندي,والذي استطاع ان يحرر شعبه بالطرق والوسائل السلمية,والتي عجزت عنها كل وسائل المقاومة المسلحة,وبأقل الخسائر البشرية والمادية

هذا مايحتمه المنطق والامر الواقع, ولاحل اخر, يمكن ان يوقف شلال الدم, واستنزاف اموال مواطني دول الشرق الاوسط

مازن الشيخ

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