منزلة الغير من جهة الذات والعالم

د زهير الخويلدي

تمهيد

يشير الآخر إلى الأنا المتغيرة (المتغيرة) نفسها (الأنا) التي تكون متشابهة ومختلفة في نفس الوقت. وهكذا فإن الآخر يشير إلى شخص آخر بطريقة غير متمايزة، إنسان آخر (ولكن ليس الله ولا الحيوان). يمكن طرح عدة أسئلة: ما المكانة التي يحتلها الآخرون لموضوع واعي مثل كل واحد منا؟ هل هو مكان ثانوي كما قد يميل المرء إلى الاعتقاد بشكل عفوي (أنا موجود أولاً وقبل كل شيء لنفسي والآخرين ينجذبون حولي في دوائر قريبة وبعيدة إلى حد ما) أم أنه يشغل هل له مكان أكثر أهمية في بناء الذات؟ هوية؟

كيف يمكننا أن نعرف الآخرين عندما نعلم أنه يجب علينا تفسير العلامات التي يظهرونها لنا بناءً على تجربتنا الذاتية؟ ماهي المكانة التي يجب أن ندركها في الآخرين ونعترف بها لهم في المجتمع؟ كيف يمكننا أخيرًا التعرف على الآخرين واحترامهم على حقيقتهم؟

هذه الأسئلة تجعل من الآخرين مفهومًا يمثل جزءًا من التفكير في الوعي الذاتي أو الأخلاق أو بشكل عام في الحياة في المجتمع.

معرفة الغير

نحن نعيش مع أشخاص آخرين نعرفهم بشكل أو بآخر. ولكن إلى أي مدى يمكننا أن نعرف الآخرين؟ أليس هناك وهم عندما نعتقد أننا نعرف الآخرين جيدا؟ ألسنا مجبرين دائمًا على تفسير الكلمات والإشارات التي ندركها من خلال تجاربنا الخاصة؟ هذه المسافة التي لا يمكن التغلب عليها بيني وبين الآخرين هي التي أكد عليها ديكارت وباسكال. بالنسبة لديكارت، يعرف الجميع باطنهم (ما يحدث داخل أنفسنا) على الفور، في حين أننا نعرف الآخرين فقط من خلال القياس (المقارنة). عندما أحزن أبكي وإذا رأيت شخصًا آخر يبكي فأعتقد أنه حزين. لكني لا أستطيع أن أشعر أو أعرف حزنه. وهذا هو الحال بالنسبة لكل شيء موجود في وعي الآخرين والذي يبقى إلى حد كبير بعيد المنال. ومن ثم يُحكم علينا بالبقاء “منغلقين” داخل أنفسنا. هناك مسافة لا يمكن جسرها بين وعيين. بل إن وجود الغير هو ما يدعوه ديكارت إلى التشكيك مؤقتًا في مقاربته للشك المنهجي الذي يكشفه في تأملات ميتافيزيقية. إذا كان هناك استحالة للوصول إلى المعرفة الداخلية للآخرين، فلا يمكن للإنسان أن يعرف سوى وجوده: لا يوجد دليل أو فهم مباشر للذات أو وعي الآخرين. ويأخذ ديكارت موقف الانسان الذي يشاهد المارة وهم يسيرون في الشارع من نافذته، كيف يمكن أن يتأكد من أن هذه الكائنات مثله هم بشر لهم وعي لأننا يمكننا بنفس السهولة أن نتخيل أنه لا يتكون إلا من عارضات أزياء في الاستعراض (أو الروبوتات التي يمكن أن نقولها هذه الأيام). ثم ينتهي بنا الأمر إلى شكل من أشكال الذاتوية، حيث يكون الإنسان متأكدًا فقط من وجوده. ومع ذلك، يدرك ديكارت بعد ذلك أن هناك ذوات تفكير أخرى. في الواقع، إذا لم أتمكن من فهم وجودهم على الفور، فإن الأدلة غير المباشرة تظهر لي أنهم ليسوا عارضات أزياء متحركة، بل هم أشخاص يفكرون منذ اللحظة التي يمكننا فيها تبادل الكلمات. وفي هذا الصدد لا بد من التأكيد على أهمية اللغة الإنسانية كوسيلة لتجاوز المسافة التي تفصل بين الوعي ومعرفة الآخرين. ولكن هنا مرة أخرى، ليس من المؤكد دائمًا أننا نفهم بعضنا البعض بشكل مثالي حتى لو استخدمنا نفس الكلمات لأن الجميع يفسرونها من تجربتهم الخاصة. وهكذا يظل الآخر بالنسبة للذات آخرًا بمعناه الجذري، أي كائنًا لا يمكن اختزاله في الذات. هذه الغرابة هي التي نجدها أحيانًا حتى في الأشخاص الذين نعرفهم كثيرًا ولهذا السبب كثيرًا ما نسألهم: “فيم تفكر؟” مع العلم مسبقًا بمن سنعرف فقط ما يريد الآخر أن يكشفه لنا.

تطور الوعي

إن الاعتقاد بأننا وحدنا في العالم وأن الآخرين خارجيون، وأننا نحتل المرتبة الثانية فقط، يمكن أن يتبين أيضًا أنه مجرد وهم. نحن نعلم أن الإنسان يحتاج إلى الآخرين لكي ينمي جميع قدراته حقًا. أظهرت حالات الأطفال الذين تم التخلي عنهم وتركهم دون اتصال مع الآخرين بوضوح أهمية الآخرين (رواية الطفل البري لتروفو استنادًا إلى قصة حقيقية). نحن “نحن الآخرون”، نحن الآخرون الذين استوعبناهم منذ الطفولة المبكرة منذ أن تعلمنا اللغة ومن خلالها جميع عناصر الثقافة. وبدون هذه التنشئة الاجتماعية، لن يكون الإنسان إنسانيا. من الناحية البيولوجية، فإن دماغ الرضيع ليس مكتملاً عند الولادة، وبالتالي فمن خلال التبادلات التي يقوم بها الفرد مع من حوله سيكون قادراً على التطور “بشكل طبيعي”. يصبح الإنسان إنسانًا فقط من خلال الاتصال بالغير. لا يمكنه أيضًا تحقيق الوعي الذاتي بدون الآخرين لأننا نحدد أنفسنا فقط من خلال المعارضة والتباين، كما أن الآخرين هم الذين يلعبون دور المرآة التي تسمح لنا بأن نصبح أكثر وعيًا بأنفسنا. وفي هذا السياق، كتب سارتر: “الآخرون هم الوسيط الذي لا غنى عنه في النفس و بالنفس”. البعض الآخر ضروري ليصبح إنسانًا كاملاً وإدراكًا لذاته. مما لا شك فيه أن أهمية الآخرين هي التي تجعل علاقاتنا متضاربة في كثير من الأحيان.

النضال من أجل الاعتراف

يؤكد هيجل (1770-1831) على الصراع وصراع اشكال الوعي من أجل الاعتراف. في الواقع، نظرة الآخرين تحولني إلى “شيء”. تحت أنظار الآخرين، أنا مجرد شيء واحد من بين أشياء هذا العالم. سيتعين علي بعد ذلك أن أكتسب في نظر الآخرين مكانة الذات والشخص، مما يعني أنه يمكن الاعتراف بي على قدم المساواة معهم. عندها يبدأ الصراع من أجل الاعتراف، وهو ما يتضح من جدلية السيد والعبد. بالنسبة لوعي السيد، يتحول العبد إلى حالة حيوان (أو أداة). وليس لها قيمة أخرى غير الربح الذي تجلبه. ومع ذلك، من خلال عمله، سيكشف العبد أنه ضروري لوجود السيد الذي ينتهي به الأمر إلى الاعتماد على العبيد. عندما يدرك السيد أنه لا شيء بدون العبد، أو بمعنى آخر أنه عبد لعبده، تنقلب العلاقة، وعندها يمكن للعبد أن يرفض السيد باعتباره مجرد طفيلي، صالح للعبد. – لا شيء، شخص كسول، مستغل يؤدي إلى التمرد. سيكون من الضروري بعد ذلك للسيد، الذي يصبح بدوره عبدًا، أن يثبت قيمته حتى يتم الاعتراف به بدوره بشكل كامل. فقط في نهاية هذا التطور يمكن أن يتم الاعتراف. يمكن توضيح هذا التحليل المفاهيمي لهيجل من خلال مواقف أبسط: يصل مدير جديد إلى الشركة ولا يهتم بالعمال الذين يعتبرهم بيادق يمكن استبدالهم؛ يؤدي هذا السلوك الازدراء إلى الإضراب، ويفهم رئيس العمل أنه لا شيء بدون العمال ويبدأ في أخذهم في الاعتبار بشكل أفضل؛ لكن العمال بدورهم يحتقرون هذا “الصالح مقابل لا شيء” حتى اللحظة التي يدركون فيها أن مديرهم كان قادرًا على الحصول على عقود جيدة للشركة حتى يمكن إنشاء اعتبار متبادل. هناك اعتراف متبادل. وهكذا يُظهر تحليل هيجل أن العلاقات الملموسة مع الآخرين يمكن أن تأخذ جانب الصراع ولكن أيضًا المساعدة المتبادلة والتعاون، ويمكن للآخرين بعد ذلك أن يكونوا عقبة أو حليفًا لحرية كل شخص. هكذا يُظهر هيجل ، في فقرة شهيرة من كتاب فينومينولوجيا الروح، المعروف تقليديًا بـ “جدل السيد والعبد”، أن الآخرين هم في المقام الأول منافسون. لأن “الوعي الذاتي” هو في المقام الأول فردية خالصة، فهو “يستبعد من نفسه كل ما هو آخر: جوهره وموضوعه المطلق هما الذات”. المشكلة، كما يوضح هيجل، هي أن الآخر هو أيضًا “وعي ذاتي”: “ينشأ الفرد وجهًا لوجه مع فرد آخر”.في البداية، يتم التعبير عن العلاقة مع الآخرين في شكل مواجهة، لأن الحياة نفسها على المحك؛ ولهذا السبب يتحدث هيجل عن “النضال حتى الموت”. الرهان في هذا النضال هو الحرية نفسها: “لا يمكن للمرء أن يحافظ على الحرية إلا من خلال المخاطرة بحياته . من الممكن أن يتم الاعتراف بالفرد الذي لم يضع حياته على المحك كشخص؛ لكنه لم يصل إلى حقيقة هذا الاعتراف كاعتراف بوعي ذاتي مستقل. ومن أجل تحقيق الاعتراف الحقيقي بوعي واحد في مواجهة وعي آخر، من الضروري خوض هذا الصراع حتى الموت. “الرغبة” هي أيضًا أصل هذه المواجهة. تتكون الرغبة من الرغبة في إنكار العالم (والآخر الذي هو جزء منه) من أجل تأكيد الذات. ولذلك فهو يشكل إنكارًا لكل ما ليس هو الذات، وذلك بهدف تأكيد الذات على وجه التحديد. نحن نفهم: هذه الرغبة تتعلق برغبة أخرى. يتصادم ضميران: من ينتصر فهو السيد، ومن يخسر العبد. نحن بالطبع نفكر في ما يحدث في الطبيعة، عندما يتقاتل حيوانان بريان للاستيلاء على منطقة ما، من أجل أن يكونا على قمة التسلسل الهرمي المحدد في المجموعة. في نهاية الصراع، أصبح أحد الفردين (أحد “الوعيين الذاتيين”) هو السيد، والآخر العبد؛ فالعبد هو في النهاية من فضل الخضوع حتى الموت. من الأفضل أن تكون عبدًا حيًا من أن تكون سيدًا محرومًا من الحياة، وهو العبد المحكوم عليه.لكن هذا الوضع يؤدي في الواقع إلى طريق مسدود بالنسبة للسيد (الوعي الذاتي السائد): فهو يدرك أخيرًا أن الاعتراف بالعبد (يعترف به على أنه سيد) لا قيمة له: ما هي القيمة الفعلية للاعتراف بالعبد؟ ، من جانب كائن أدنى؟ الاعتراف له قيمة فقط في المساواة: لا يمكن للسيد أن يجد الرضا الحقيقي من الاعتراف بالعبد. عليه أن يعترف، بطريقة ما، بأن وضعه يعتمد على “احترام” الآخر، الذي يُفهم هنا على أنه “اعتراف”. لكي يكون الاعتراف بالعبد صحيحا، يجب أن يتوقف عن كونه عبدا. لكي أحترم الآخرين، هل يجب أن أعتبرهم أكثر أهمية من نفسي؟

العلاقة مع الغير

كتب جان بول سارتر: “الجحيم هو الآخرون”. ولأنه يحمل وجه الاختلاف، فإن الآخرين بدورهم مخيفون أو مطمعون أو بعيدون المنال أو غيورون أو يُساء فهمهم… لماذا لا نستطيع الاستغناء عنه؟

الآخرون هم أولاً وقبل كل شيء أشخاص مختلفون، سواء كانوا من فئة البانك أو الشايان أو اليابانيين. ولكن إذا كان “الغريب” غير مفهوم بالنسبة لأعضاء المجتمع، فهو أيضًا غير مفهوم بالنسبة له. بعد اكتشاف أمريكا، سعى الإسبان لمعرفة ما إذا كان السكان الأصليين لديهم روح. وفي الوقت نفسه، قام الأخير بتغطيس السجناء البيض للتحقق من أن جثثهم خضعت لنفس عمليات التعفن التي تعرضت لها جثثهم. بهذا المثال، ذكّر كلود ليفي شتراوس بأن “البربري هو أولا وقبل كل شيء الرجل الذي يؤمن بالهمجية” .إذا كان الآخرون مخيفين إلى هذا الحد، فذلك قبل كل شيء لأنهم يظلون غير قابلين للاختزال في المعرفة. نظرًا لأنه لا يقتصر على ما نراه، فذلك لأنه موضوع تفكير، يمكننا أن نفترض منه فقط عن طريق القياس ما نشعر به. لأنه على الرغم من كل التعاطف والتعاطف الممكن، لا شيء يسمح لك بوضع نفسك حقًا مكان صديقك أو أخيك. يبقى الفجيعة والمرض والمعاناة تجارب يجب تجربتها بمفردك.

احترام الغير

إذا أخذنا مصطلح “الآخر” في جانبه المزدوج لكل من الشخص “المشابه” و”المختلف”، فإننا ندرك أنه في النهاية من الصعب للغاية احترامه لأننا نميل إما إلى تعزيز تشابهه وبالتالي إنكار اختلافه، على بل على العكس من ذلك، مع إبراز اختلافه من خلال إنكار أوجه التشابه فيه. في الموقف العنصري، على سبيل المثال، نعتبر الأجنبي قبل كل شيء كائنًا مختلفًا، ونبرز الاختلافات إلى درجة أننا لم نعد نرى فيه إنسانًا بل نوعًا من “الحيوان”. وقد أكد كلود ليفي شتراوس على هذه الفكرة في كتابه “العرق والتاريخ”، مشيرًا إلى أن الغربيين استخدموا مصطلح “متوحشين” لوصف الشعوب التي اعتبروها غير متحضرة. وفي الآونة الأخيرة، ارتبط الاستعمار في كثير من الأحيان بالرغبة في الاستيعاب القسري الذي ينكر الاختلافات في الثقافة واللغة. ومن خلال إجبار الآخرين على رفض اختلافاتهم، والتوافق مع طريقة تفكيرهم وحياتهم الخاصة، فإن ذلك أيضًا وسيلة لممارسة العنف ضدهم. لذلك فإن الموقف الأكثر عدالة هو اعتبار أننا جميعًا متشابهون ومختلفون في نفس الوقت. يبدو أن احترام الآخرين هو أحد المبادئ الأولى التي يجب أن نتبعها لكي تكون الحياة في المجتمع ممكنة. نحن نحترم الآخر لأننا ندرك أنه هو الآخر؛ نحن نعتبره متساويًا، على الرغم من أنه ليس نحن (أو ربما، على وجه التحديد، لأنه ليس نحن). ولذلك فإن احترام الآخرين يرتكز، قبل كل شيء، على قبول مبدأ المساواة بين البشر. ونعلم أيضًا أن الآخر له نفس الحقوق التي لنا، وكذلك نفس الواجبات. إن احترام الآخرين يعني أيضًا منحهم مكانة “الشخص”، بمعنى أن مفهوم “الشخص” هو مفهوم قانوني وأخلاقي بطبيعته: فهو موضوع للقانون، ويُعتبر “الشخص” أيضًا متمتعًا بالضمير والضمير سبب. حرة ومسؤولة، فهي قادرة على التعرف على نفسها كممثل وموضوع لأفعالها وقراراتها. وفي هذا السياق، يبدو أن احترام الشخص مقبول عالميًا.

ولكن ماذا يحدث عندما يكون الشخص الذي نعتبره شخصًا، لأنه إنسان، لا يستوفي الشروط التي تجعله، على وجه التحديد، «شخصًا»؟ هل يجب أن نحترم من لا يحترمنا؟ هل هناك حدود لاحترام الآخرين؟ هذا هو السؤال الذي يمكننا أن نطرحه على أنفسنا: هل القاتل أم الإرهابي محترم؟ احترام الآخرين، على هذا النحو، لا يمكن أن يكون “واجبا”. يمكننا أن نقدر، بشكل عام، سواء كان ذلك صحيحًا أو خاطئًا، أن بعض الأشخاص محترمون، والبعض الآخر ليسوا كذلك، وفقًا لمعاييرنا. من الممكن أيضًا أن يكون ذلك طوعًا أو لا إراديًا (نفكر في بعض الأفراد الذين يعانون، على سبيل المثال، من إعاقة عقلية، مما يعني أنه لا يمكن اعتبارهم واعين تمامًا أو مسؤولين عن أفعالهم)، يمكننا أن نعتبر أن بعض الأشخاص لا يستحقون الاهتمام. الاحترام الذي نمنحه للآخرين بشكل عام. هل يمكن تبرير هذا؟

احترام الآخرين: مطلب أخلاقي كوني

نجد في معظم الأديان وفي معظم الفلسفات هذه القاعدة الأخلاقية، معبرًا عنها بطرق مختلفة، وتعتبر قاعدة ذهبية: “لا تفعل بغيرك ما لا تريد أن يفعله الآخرون بك”. إنه أساس ما نسميه “العالمية الأخلاقية”. يخبرنا الرسولان متى ولوقا، في العهد الجديد، أن يسوع يوصينا أن نحب قريبنا كنفسنا. وهكذا، يتم التعبير عن احترام الآخرين وفقًا لقاعدة المعاملة بالمثل، التربوية والسلبية على السواء: فمن خلال وضع أنفسنا في مكان الآخرين نتعلم احترامهم. لكي نفهم أننا يجب أن نحترم الآخرين، يجب أن نعتبرهم كآخرين بأنفسنا. إن شرط وجود قاعدة أخلاقية عالمية، فيما يتعلق بما نسميه “احترام الآخرين”، ذكره كانط (1724-1804)، في شكل “ضرورات قطعية” (أسس ميتافيزيقا الأخلاق، القسم الثاني). نأخذ الصيغتين الرئيسيتين مرة أخرى.

الامر القطعي الكانطي الاول

“تصرف بطريقة تجعلك تعامل الإنسانية، سواء في شخصك أو في شخص الآخرين، دائمًا في نفس الوقت كغاية، وليس أبدًا كمجرد وسيلة.” فالإنسان، ككائن عاقل، هو جزء من “مملكة الغايات”، بحسب كانط. وهذا يعني أن كل إنسان له قيمة كبيرة لدرجة أنه لا يمكن، بالمعنى الدقيق للكلمة، أن يكون له “ثمن”. لا يمكنك استخدام الرجل كما تستخدم شيئًا. الإنسان ليس جزءًا من العالم المادي، من الأشياء التي يتكون منها والتي يمكننا التخلص منها (يمكننا، دون الانحراف عن الأخلاق، شراء وبيع الأشياء).على سبيل المثال، تعتمد قوانين أخلاقيات علم الأحياء لعام 2004 في فرنسا على الحتمية الكانطية المطلقة لتبرير أن نقل الأعضاء، أو عناصر الجسم البشري، سواء من متبرع حي أو متوفى، لا يمكن أن يكون موضوعا للتجارة. لا يمكننا التخلص من الجسد كما نتخلص من الشيء. لكن في بلدان أخرى، يكون للأعضاء (أو الأمشاج البشرية، مثل البويضات أو الحيوانات المنوية) ثمنها.

الامر القطعي الكانطي الثاني

“تصرف وفقًا للمبدأ الذي يمكن في نفس الوقت أن يتحول إلى قانون عالمي.” هذه الحتمية غير المشروطة، وهي الركن الثاني للأخلاق الكانطية، قادت معظم الفلاسفة، بعد كانط، إلى القول بأن الأخلاق الكانطية كانت مسألة شكلية خالصة. ومن الناحية العملية، فإن هذه الأخلاق لن تكون قابلة للتطبيق. لا يمكننا أن نكذب، على سبيل المثال، لأننا إذا فعلنا ذلك، فسنثبت الكذب على الفور باعتباره “قانونًا عالميًا”: وبالتالي يصبح أي مجتمع مستحيلًا. الحتمية قاطعة في الواقع لأنها لا تقبل أي استثناءات. كان بنيامين كونستانت (1767-1830) غاضبًا: نحن مجبرون على الكذب في بعض الحالات، رد على سبيل المثال لقاتل يلاحق صديقنا الذي جاء ليلجأ إلى منزلنا، والذي يطرق الباب ليسأل عما إذا كان هذا الصديق هناك. من الواضح أنه من “الأخلاقي” في هذه الحالة أن نحمي صديقنا من قاتل. وبشكل أكثر عمومية، يمكننا أن نقول إننا لا ندين بالحقيقة لشخص لا يحترم الحقيقة.وبالتالي فإن التصرف من منطلق الواجب من أجل الواجب ليس مبدأً قابلاً للدفاع عنه، وفقًا للبعض. ذكرت حنة أرندت، في كتابها أيخمان في القدس (1963)، أن أيخمان، وهو مسؤول نازي رفيع المستوى، “عاش حياته بأكملها وفقًا لمبادئ كانط الأخلاقية، وخاصة وفقًا لتعريف كانط للواجب. كان القانون هو القانون، تستمر أرندت؛ لم نتمكن من تقديم استثناءات. ووفقا لها، فإن أيخمان “شوه” الامر القطعي الكانطي المطلق؛ من الواضح أن كانط لم يكن يعني ضرورة الالتزام بقوانين هتلر. وهذا يعني قبل كل شيء أن الامر القطعي الكانطي ليس خاليا من كل “المحتوى”، كما يقال في كثير من الأحيان. إن الرجل الذي يطيع القوانين بشكل أعمى، دون أن يسأل عن محتوى هذه القوانين (هنا، أمرت القوانين بإبادة اليهود)، لا يمكن وصفه بأنه “كائن عاقل”. كيف يمكننا أن نتخيل، كما تشير أرندت، أن كانط يمكن أن يقول أننا يجب أن نعامل كل إنسان كغاية، وأن طاعة القانون يمكن أن تبرر إبادة جزء من الإنسانية، باسم انتمائه إلى المجتمع اليهودي؟ هل كان كانط يتخيل أن “الكائن العاقل” سيتصرف مثل أيخمان؟

باختصار، تعني صياغة الأمر أنه يجب علينا دائمًا أن نتصرف بالطريقة التي نود أن يتصرف بها الآخرون. يجب علينا ألا نكذب على الآخرين، بكل بساطة، لأننا لا نستطيع أن نتمنى لهم أن يكذبوا علينا. من الناحية النظرية، هذا صحيح.

هل يقتصر الاحترام على شرط الاعتراف المتبادل؟

قانون تاليون

لذلك يمكننا أن نثبت أن الاعتراف بالآخر باعتباره شخصًا آخر هو المبدأ الأساسي الذي يسمح لي باحترام الآخر، والآخر أن يحترمني. من الصعب أن نرى كيف أن الاحترام لن يكون متبادلاً أو متبادلاً. كيف نحترم من لا يحترمنا؟

إن إلغاء عقوبة الإعدام (1981، في فرنسا) يرمز إلى محاولة تجاوز التبادلية، والمعاملة بالمثل المتأصلة على ما يبدو في مبدأ الاحترام. إن عدم القيام بالآخرين ما لا نرغب في أن يفعلوه بنا يعني أننا لا نفعل بشكل منهجي للآخرين ما فعلوه بنا. يجب التغلب على قانون تاليون الذي مبدأه “العين بالعين والسن بالسن”. إن إلغاء عقوبة الإعدام يعني الاعتراف بأن الإنسان مهما فعل يظل رجلاً. وبذلك تصبح إنسانية الإنسان مبدأً متعاليًا. ومع ذلك، تظل حماية الضحايا من الجلادين مطلبًا يجب اعتباره “متعاليًا” أيضًا.

بهذا المعنى يبدو أن التغلب على قانون تاليون المذكور سابقاً يشكل تقدماً على المستوى الفردي (في علاقة الفرد بفرد آخر) وعلى المستوى الجماعي (في العلاقة التي تربط مجموعة من الأفراد بآخر). مجموعة من الأفراد). ومن دون أن نتمكن من مطالبة الضحايا بـ “العفو” الذي يمكنهم منحه لجلاديهم، يمكننا أن نتصور تخليهم عن الانتقام.

البعد الايتيقي لعلاقتي مع الآخرين

يرفض فيلسوفان معاصران، إيمانويل لفيناس (1906-1995) وبول ريكور (1913-2005)، اعتبار الذات أولية بالنسبة للآخر. وفي هذا فإنهم يشككون في مدى انتشار “الكوجيتو” الديكارتي. أن تكون مسؤولاً عن الآخر، بالنسبة لليفيناس، يعني أن تفعل شيئًا من أجل الآخر. إنها القدرة على العطاء دون قيد أو شرط. لكن أليس الآخرون مسؤولون تجاهي بنفس الطريقة؟ ربما يجيب ليفيناس: «لكن هذا هو عمله. وبقدر ما تكون العلاقة بيني وبين الآخرين غير متبادلة، فأنا خاضع للآخرين”؛ وأنا «ذات بشكل أساسي بهذا المعنى» (الأخلاق واللانهاية، 1982). أنا نفسي فقط، في هذا الصدد، إذا كنت مسؤولاً عن الآخر. أنا موجود بشكل كامل فقط كموضوع من هذا الآخر الذي يجب أن أراقبه. وبالتالي فإن بُعد العلاقة مع الآخر هو بُعد أخلاقي.

الآخر يشكل هويتي الخاصة

كما يضع بول ريكور العلاقة مع الآخر في بعد أخلاقي أساسي، لكنه ينتقد التفوق الذي يعطيه لفيناس للآخر، فيما يتعلق بالذات. يقول ريكور من حيث الجوهر، من الضروري تجريد الذات من امتيازاتها، دون منح هذه الامتيازات للآخرين. وهو يستنكر، في تاريخ الفلسفة، هذا الانقلاب الذي أصبحت به الذات “المرتفعة” لديكارت، أخيرا، ذاتا “مذلة”، من خلال محاولات تدمير الذات التي قام بها نيتشه أو ماركس أو فرويد. وبطريقة أخرى، فإن ليفيناس، من خلال وضع الـ”أنا” بعد الآخر، يشارك في إذلال الذات.

ولهذا السبب، في كتابه “عين الذات آخر” (1990)، بحسب ريكور، من الضروري إيجاد وسط سعيد بين “التمجيد” و”الإذلال”، وهي المصطلحات التي يستخدمها. للقيام بذلك، يستبدل “أنا” بكلمة “الذات”. “الذات” أكثر حيادية؛ إنه يشير إلى موضوع متحرر من أنانيته ووقاحته. بين الهوية، التي تتكون من تفضيل “النفس” (أي “النفس”، “أنا”)، والغيرية، التي تتكون من افتراض أن الآخر مهم أيضًا، أو أكثر أهمية مني، هي الذات. “الذات” وكذلك “الآخر”. وهكذا ينضم ريكور إلى فكرة أن الآخر هو، بكل بساطة، مكون لهويتي الخاصة.

خاتمة

الغير يعني شخصًا آخر غيري، والآخرون، كلهم اناس. ولهذا قال بودلير: “الآخر قريب وبعيد في نفس الوقت”. دون أن نكون قادرين على الوصول إلى داخل الغير، فإننا نميل إلى افتراض ما يحدث داخله من أنفسنا… في الواقع، الاعتراف بالغير ينطوي على الاعتراف بالذات، والعكس صحيح. الأفراد والجماعات لا توجد إلا من خلال المعاملة بالمثل. إن احترام الآخرين، كما بينا، عند لفيناس كما عند ريكور، يكون في المقام الأول من منظور أخلاقي. وبصورة أعم، يهدف احترام الآخرين إلى ترسيخه كمبدأ عالمي. هذه هي الطريقة التي يؤكد بها إعلان حقوق الإنسان والمواطن (26 أغسطس 1789) على وجود حقوق عليا يجب أن يتمكن جميع البشر من التمتع بها، بما يتجاوز خصوصياتهم أو اختلافاتهم. واليوم، من خلال العنصرية أو كراهية الأجانب يمكن إثارة مسألة احترام الآخرين. ويتم التعبير عن الاختلاف، بهذا المعنى، فيما يتعلق بالاختلاف: “العنصري” هو من لا يعترف بذات أخرى في الآخر بحجة أنه لا يحمل نفس الأصول، أو لا ينتمي إلى نفس الثقافة. الاختلاف يؤدي إلى الخوف وعدم الثقة وبالتالي الرفض. ولم تعد مسألة الآخر، في هذا المنظور، تُطرح ببساطة في إطار “الوعي” أو الذاتية. والآخر هو من ليس له نفس لون البشرة، أو نفس عادات الأكل، أو حتى نفس الدين؛ ويمكن أيضًا أن تكون حالة لا تقع ضمن “الحالة الطبيعية” الراسخة، وفقًا للقواعد الاجتماعية أو الثقافية التي تحدد هذه الحالة الطبيعية. والآخر قد يكون الشخص المعاق، أو كبير السن، الذي لا يتمتع بممارسة جميع قدراته، أو الذي يجد نفسه ضعيفًا أو متضائلا. لذا فإن احترام الآخرين يعتمد في كثير من الأحيان على التعليم والتعلم: يجب تعليم الاعتراف بأن الشخص المختلف ليس بالضرورة أقل شأنا. يبدو أنه ليس من الطبيعي أن يحترم الأفراد الآخرين. فكيف يمكن معاملة الأغيار زمن الحروب والأزمات؟ والي مدى نحن بحاجة للآخرين لبناء ذواتنا؟

كاتب فلسفي

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