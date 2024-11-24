من تداعيات السابع من اكتوبر فضح العلمانية

سامي جواد كاظم

عندما يعرض الدمار الذي احدثه الكيان الصهيوني بحق غزة حاول علماني يعمل في قناة الحرة اسمه ابراهيم عيسى ان يبرر الدمار بقوله لماذا تعتدون على الكيان ؟ هذا يعني انه لا ينتقد من احدث الدمار ينتقد المسبب يعني هذه الثقافة اي ثقافة الدمار هي ثقافة العلمانية ، وحدث ما حدث من مجازر وابادة بحق الفلسطينيين ، وبدات تسقط مفاهيم العلمانية التي صدعوا رؤوسنا بها عبر حربهم الناعمة على من يؤمن بالاسلام .

وجاء قرار المحكمة الجنائية الدولية باصداره مذكرتي اعتقال بحق نتن ياهو ورفيقه في الابادة غالانت وهنا جاء رد دول الثقافة العلمانية وسيدتهم امريكا ، نعم بعض الدول قالت على استحياء بانها ستلتزم بما يصدر عن المحكمة ، لكن هل تابعتم ما صدر من تصريحات عن عائلة البيت الابيض والكونغرس بحق اعضاء المحكمة ؟ هل هذه الثقافة التي كان العلمانيون يروجون لها في وسائلهم الاعلامية ؟

الدول المنضوية تحت خيمة المحكمة 120 دولة ، ومذكرتا الاعتقال تمثلهم ، وهنا يعني العلمانية امام مفترق طرق في اثبات ما تدعيه وهي القادرة على اقتلاع نتن ياهو وغالانت من تل ابيب وبسهولة مهما يكن موقف امريكا الا اذا كانت السياسة العلمانية وهذا هو الواقع هي العمل بخلاف ما يصرحون .

الم يخرج الملايين في اغلب الدول العلمانية ضد الحرب في غزة وضد حكوماتهم فكيف كانت استجابة هذه الحكومات ؟ والى ساعة كتابة هذه الكلمات امريكا ترسل القنابل الى تل ابيب والى اليوم حكام عرب باشرافهم يوصلون ما يحتاجه الكيان من مواد غذائية للمستوطنين .

حتى يكون العلماني امام خدعه لينظر الى بلينكن وهوكشتاين وهما يتوسطا لوقف اطلاق النار وفي نفس الوقت مندوبهما ياخذ حق النقض في مجلس الامن ضد قرار وقف اطلاق النار ، لماذا ؟ لان الفكر العلماني الحقيقي يعيش على الجريمة والا لو كان هدفه العدالة فلا يوجد ارقى من الخطاب الاسلامي الذي يحقق العدالة مع حفظ كرامة الانسان مهما كان دينه وقوميته .

فضائح جرائم الدول العلمانية اصبحت مملة ومعروفة ويقرون بها بكل صلافة ومن غير حياء بعد اكثر من اربعين الف شهيد مدني فلسطيني يصرح البيت الابيض قائلا لم يثبت لدينا ان قوات الاحتلال تستهدف المدنيين .

نتن ياهو يدعي الحضارة وغيره يتهمه بالوحشية فلماذا لم يلبي دعوات المظاهرات للمستوطنين بمئات الالاف ضده ؟ وانت من استهجنك العالم خلال القاء كلمتك في منظمة الامم المتحدة ، وانت الان من ستنشر صورتك في اعلان مطلوب للقضاء على غرار منشورات افلام الكابوي

من تاريخ مجازر الكيان وموقف امريكا عندما كان العلمانيون نيام ايام مجزرة جنين اصدر مجلس الامن قرارا لتشكيل لجنة للاطلاع على الوضع في جنين فرفضت امريكا هذا القرار باتخاذ النقض ضده .

كيف تكون الوحشية الدموية والوحشية السياسية ؟

شكرا للسابع من اكتوبر على تمزيقه القناع عن هذا الخداع الذي كان يمارسه من كان للعلمانية اتباع

واختم كلامي بان المذكرات سوف لا تنفذ، بالامس عرضوا صورة ترامب بالتوقيف واليوم اصدر القاضي المعني بقضيته تاجيل القضية الى اشعار غير مسمى يعني الى اشعار النسيان

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