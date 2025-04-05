الزراعة: سنصدر الفائض من الطماطم والبطاطا والبصل والرز إلى الخليج

أعلنت وزارة الزراعة، تحقيق الاكتفاء الذاتي لأكثر من 13 محصولًا زراعيًا، فيما قررت تصدير الفائض منها إلى أسواق الدول الخليجية.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي في تصريح إن “هناك أكثر من 13 محصولًا زراعيًا حققت فائضًا في الإنتاج مثل محاصيل الطماطم والبطاطا والخيار والبصل والرقي والبطيخ، بالإضافة إلى الرز، وسيتم تصدير الفائض إلى الأسواق الخليجية”.

وأوضح، أن “الفترة الماضية من عمر الحكومة الحالية شهدت نجاحًا في إحداث حالة من الاستقرار النسبي لمختلف أنواع المحاصيل”، مؤكدًا، أن “دخول المحاصيل المستوردة يتم عبر المنافذ الرسمية ويخضع لإجراءات مشددة من قبل جهاز الأمن الوطني وهيئة الجمارك وشرطة الحدود في وزارة الداخلية للحد من حالات التهريب المحتملة”.

وأضاف، أن “الوزارة تعتمد برنامج الروزنامة الزراعية التي تقوم على أساس إحداث حالة توازن بين العرض والطلب لأنواع المحاصيل الزراعية كافة؛ بهدف الحفاظ على أسعار مستقرة في الأسواق المحلية ومقبولة لكل من المزارع والفلاح والمربي من جهة، والمستهلك من جهة أخرى”.

وأشار إلى، أنه “في حالة حدوث شحة في أي محصول تقوم وزارة الزراعة بعرض الموضوع على المجلس الوزاري الاقتصادي لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفتح الحدود لإدخال حاجة السوق من تلك المحاصيل المستوردة، وبالعكس إذا كان هناك فائض في المحاصيل المعروضة تلجأ الوزارة إلى إغلاق الحدود لحين انتهاء الموسم الزراعي لذلك المحصول”.

وتابع قائلًا: إن “الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة تسعى جاهدة للحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتوفير مختلف أنواع المحاصيل الزراعية بأسعار مناسبة للمواطن، والحفاظ على المنتج المحلي لضمان ديمومة المشاريع الزراعية الخاصة بالمزارعين والفلاحين والمربين”.

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