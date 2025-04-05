السوداني يعلن إنجاز مشروع بناء ألف مدرسة في العراق.. ولا مدرسة واحدة في إقليم كوردستان



2025-04-05

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، افتتاح (210) مدارس نموذجية جديدة في عدد من محافظات العراق، ضمن مشروع الألف مدرسة الذي تم تنفيذه في إطار الاتفاقية العراقية – الصينية.

وأكد السوداني، خلال افتتاحه للمشروع عبر دائرة تلفزيونية، أن جميع المدارس أُنجزت بالكامل في مختلف المحافظات خلال عامين، دون توقف أو تأخير، رغم تعاقب ثلاث حكومات على المشروع.

وأشاد السوداني بجهود الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التربية في إنجاز المشروع وتجاوز المعوقات التي رافقته.

مشيراً إلى أن هذه المدارس ستسهم في حل مشاكل الاكتظاظ والدوام الثلاثي، وستوفر بيئة تعليمية حديثة ومتكاملة.

ورغم الإشادة بهذا المنجز الوطني، إلا أن التوزيع الجغرافي للمدارس يكشف غياباً كاملاً لأي حصة لإقليم كوردستان، حيث لم تُشمل محافظات الإقليم الثلاث – أربيل، السليمانية، ودهوك – بأي من المدارس الألف التي أعلن عن إنجازها.

وتوزعت المدارس المنجزة على باقي محافظات العراق كالآتي: 144 في بغداد، 106 في ذي قار، 92 في نينوى، 86 في البصرة، 78 في صلاح الدين، 56 في ديالى، 53 في المثنى، 52 في ميسان، و51 في الأنبار، إضافة إلى حصص لبقية المحافظات، باستثناء كركوك التي نالت 44 مدرسة رغم طبيعتها المتعددة المكونات.

وأكد السوداني أن الحكومة ماضية في مواصلة حملة بناء المدارس، معلناً عن مشروع جديد لبناء 600 مدرسة أخرى عبر صندوق العراق للتنمية، بعد استكمال تخصيص الأراضي اللازمة.

غياب مدارس إقليم كوردستان عن هذا المشروع يطرح تساؤلات حول شمولية هذه المبادرات التعليمية، ومدى انعكاسها على جميع مكونات البلاد.

في وقت يشدد فيه المسؤولون الحكوميون على أهمية التعايش الوطني والمساواة في توزيع المشاريع والخدمات.

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