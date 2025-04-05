العمل: استرداد 9 مليارات دينار من المتجاوزين على الإعانة الاجتماعية

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن أكثر من مليون و300 ألف شخص مشمولين جدد بالإعانة الاجتماعية، فيما أشارت الى استرداد 9 مليارات دينار من المتجاوزين على الإعانة الاجتماعية خلال 2025.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل حسن الخوادم، إن “عدد المشمولين الجدد بالإعانة الاجتماعية بلغ أكثر من مليون و300 ألف شخص، تم بحث حالاتهم وتسجيل بياناتهم ضمن النظام الإلكتروني الخاص بالوزارة، وهم جاهزون من الناحية الفنية والتقنية”.

وأضاف، أن “الوزارة بانتظار توفر التخصيصات المالية والمصادقة على جداول الموازنة لإطلاق الوجبة المقبلة من الإعانات”.

كما أشار إلى أن “عدد المتجاوزين على راتب الإعانة الاجتماعية بلغ أكثر من 310 آلاف شخص، وقد تم إيقاف رواتبهم جميعاً”موضحاً ان المبالغ المستردة من المتجاوزين خلال العام الحالي فقط بلغت 9 مليارات دينار، في حين بلغ إجمالي المبالغ المستردة بشكل تراكمي نحو 320 مليار دينار”.

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