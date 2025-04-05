الكلداني يوجه رسالة الى السيد الصدر

وجه أمين عام حركة بابليون، ريان الكلداني، رسالة الى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، فيما أشار الى ان انسحاب نواب التيار الصدري زاد الوضع سوءاً.

وقال الكلداني في مضمون الرسالة عبر منصة “أكس”، أنه “الى سماحة السيد مقتدى الصدر شعبكم بحاجة الى وقفتكم الشجاعة والاصطفاف معه لتصويب ما انحرف من مسار العملية السياسية”.

وتابع، أن “انسحاب نواب التيار الصدري زاد الوضع سوءاً بعد ان ضعفت المعارضة والاصوات الداعية الى التصحيح، وتياركم نهض بالمسؤولية منذ سقوط النظام السابق ومشاركته السياسية لم تكن طمعاً بالمغانم بل تحملا للمسؤولية”.

ولفت الى أن “مسؤولية التيار الوطني الشيعي أكبر من كل القوى السياسية بالتصدي الى مخطط تغيير الشرق الأوسط، ولن تستقيم العملية السياسية دون مشاركة التيار الوطني الشيعي”.

واختتم قوله بأنه “نأمل العدول عن قرار الانسحاب من الانتخابات البرلمانية”.

ادناه الرسالة:



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