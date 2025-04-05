بالعلم نكون!!

العلم طريق خلاصنا من الويلات والتداعيات والموبقات , فطاقات الأمة مهدورة في الأضاليل والخزعبلات والعبثيات.

والأجيال تتحرك في دائرة تكرارية إجترارية مفرغة , فالمفكرون “يعيدون ويصقلون” , ولا يأتون بجديد , بل يكرسون ويأسّنون الأوضاع , ويدفنونها في تراكمات عدوانية ثقيلة , تسد المخارج وتصادر روح الأمل والحياة.

ولا بد من الخروج من هذه الدائرة المشحونة باليأس والإحباط , والمصفدة بالتبعية والخنوع والهوان.

أجيال الأمة أهملوا العلم ودوره في صناعة الحاضر والمستقبل , ودسّوا رؤوسهم في رمال الغابرات وأوحال الماضيات , وداست على أبدانهم سنابك العصور , وإفترستهم أفواه الطامعين بصيد سمين.

فالأمة لا يوجد فيها عيوب أعظم من عيوب غيرها من الأمم , وعيبها الأساسي والجوهري إهمالها العلم , وعدم تعبيدها لطرقاتها بالعقول المنيرة الفاعلة , فلن ينفع الأمة غير إنشغالها بالعلم , وبالعلم تتحرر من العيوب التي تسبب بها عدم الإهتمام بالعلم.

فالأمة بأنظمة حكمها ودولها , لا تعير إهتماما للبحث العلمي , ولا تعزز دور العلماء في بناء الحاضر والمستقبل , وتطغى على وعيها الجمعي أضاليل وخرافات وتصورات بهتانية , تدعو للخراب والدمار وسفك الدماء ومعاداة العلم والعلماء.

ففي الأمة عقول ذات قدرات كبيرة ومؤثرة , ممنوعة من القيام بدورها , وتوضع أمامها المعوقات والعثرات والمصدات , التي تصل إلى حد التهديد والإختطاف والتهجير والقتل.

فالعقل المنوَّر ممنوع من التفاعل مع واقعه , ومحروم من فرص التأثير في مسيرة البناء والتقدم والرقاء , لأن ذلك لا يتوافق مع مشاريع ترقيد الأمة , وإخماد أنفاس أجيالها المتطلعة لحياة أفضل.

فلا بد من التركيز على العلم والبحث العلمي , ومناهج التفكير العلمي , لكي نتخلص من الوجيع الذي ينخر وجود الأمة , فهي أمة عقل وعلم وبدون العلم لا تكون!!

و “العلم يرفع بيوتا لا عماد لها…والجهل يهدم بيوت العز والكرم”!!

د-صادق السامرائي

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