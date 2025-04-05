بعد انطلاق حملة حجز الدراجات.. شاب يحرق دراجته وسط الديوانية



افاد مصدر محلي، اليوم السبت، بأقدام شاب على حرق دراجته النارية رافضاً تسليمها الى مديرية المرور في الديوانية.

وقال المصدر إنه “بعد انطلاق حملة حجز الدراجات، أقدم شاباً على حرق دراجته وسط الديوانية رافضًا تسليمها الى مديرية المرور”.

وأعلنت مديرية المرور العامة، في وقت سابق، تطبيق بيانها رقم 1 لعام 2025 والذي أصدرته في بداية الشهر الماضي 1 اذار ضد الدراجات، والتي قالت انه سيتم تطبيقه ابتداء من 1 نيسان.

وتضمنت الإجراءات منع التكتك والستوتة من التنقل داخل مركز واطراف المدينة والطرق الرئيسية، مع عدم السماح للدراجة حمل اكثر من شخص بل السائق فقط مع ارتداء الخوذة، وتمنع حركة الدراجات من الواحدة فجرا وحتى الخامسة فجرا، ويكون سير الدراجات على الجانب الأيمن من الطريق ويمنع الاجتياز.

اما التكتك والستوتة فتكون حركتها في جانب الرصافة من شرقبغداد ولغاية شارع القناة ولا يجوز السير على سريع القناة، وفي الكرخ يسمح بالتنقل من غرب بغداد لغاية سريع التراث ولا يجوز السير عليه.

اما دراجات الدلفري فتكون عاملة اما في الرصافة او الكرخ ولا يجوز تنقلها بين الجانبين، وتكون برتقالية في الرصافة، وخضراء في الكرخ، كما تتضمن الشروط حمل سائقي الدراجات لاجازة سوق، وعدم السماح للدراجات غير المسجلة ولا تحمل أوراقا ثبوتية في السير ويتم حجزها.

وتنص التعليمات على عقوبة غرامة بـ200 الف دينار لمن يرتكب مخالفة قيادة مركبة بدون لوحات تسجيل ويتم حجزها لحين اكمال إجراءات التسجيل، كما يعاقب بالحبس بين شهر الى 3 اشهر او غرامة 200 الف دينار كل من يقود مركبة بدون إجازة سوق وحجز المركبة لمدة 10 أيام.

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