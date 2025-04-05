توماس مولر وبايرن ميونيخ.. نهاية رحلة الـ25 عاما



2025-04-05

بعد ربع قرن… توماس مولر وبايرن ميونخ يفترقان

بعد تصدره اللاعبين الأكثر خوضا للمباريات بألوان بايرن يصل مشوار توماس مولر مع عملاق الكرة الألمانية نادي بايرن ميونخ لنهايته بختام الموسم الحالي ليخوض مبارياته الأخيرة معه بكأس العالم للأندية المقررة بالولايات المتحدة.

يتصدر توماس مولر لائحة اللاعبين الأكثر خوضا للمباريات بألوان بايرن

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم السبت (الخامس من أبريل / نيسان 2025) أنه لن يتم تجديد عقد توماس مولر لاعب الفريق، الذي قضى كل مسيرته مع الفريق البافاري. وقال مولر على “إنستغرام” إن “النادي اتخذ قرارا واعيا بعدم التفاوض لتجديد عقدي في الموسم المقبل. حتى لو لم يكن هذا يتوافق مع أمنياتي الشخصية، فإنه من المهم أن يتبع النادي قناعاته”.

وقال كريستوف فريوند، المدير الرياضي لبايرن :”لن يكون هناك أي لاعب آخر مثله، هذا مؤكد، حيث كان جزءا من الفريق منذ صغره. كان هذا قرارا صعبا، كما يعلم الجميع”. وقال بايرن إنه سيتم إقامة مباراة وداع لمولر. ولم يكشف مولر إنْ كان سيعتزل أو سيواصل اللعب في مكان آخر.

ويصل مشوار اللاعب المخضرم توماس مولر مع عملاق الكرة الألمانية نادي بايرن ميونخ إلى نهايته في ختام الموسم الحالي بعدما دافع عن ألوانه طيلة 25 عاما، وفق ما أعلن اليوم السبت. وقال ابن الـ35 عاما على إنستغرام “بعد كل التكهنات الأخيرة حولي، أود أن أغتنم هذه الرسالة كفرصة لتقديم بعض التوضيحات. على الرغم من عدد الدقائق التي ألعبها، إلا أني لا أزال أستمتع حقا باللعب مع اللاعبين في الملعب والقتال معا من أجل ألواننا والألقاب. كنت أتمنى أن يكون لي نفس الدور العام المقبل”، مستطردا: “لكن النادي قرر عدم التفاوض على عقد جديد”.

وتابع توماس مولر: “أنا أحترم هذا القرار الذي لا شك لدي أنه لم يكن من السهل على مجلس الإدارة ومجلس الإشراف (على النادي) اتخاذه. لم أكن سعيدا بما تم تداوله في وسائل الإعلام على مدار الأسابيع والأشهر القليلة الماضية، لكني أعتقد أنه كما الحال في كرة القدم، الكمال ليس الأمر الأهم دائما. يتعلق الأمر بالتفكير الإيجابي في الخطوة التالية. بعد تمريرة خاطئة، يجب عليك استعادة الكرة كفريق. لقد نجحنا في إدارة هذا الوضع بنفس الطريقة خلال مناقشات الثقة الأخيرة”.

وبعد دقائق على منشوره أصدر النادي بيانا قال فيه: “سيحتفل بايرن بمسيرته الرائعة بمباراة وداعية”، مشيرا إلى أن مولر سيخوض مبارياته الأخيرة مع الفريق في الحلة الجديدة من كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة بين 15 يونيو / حزيران و13 يوليو / تموز 2025، حيث يلعب العملاق البافاري ضمن المجموعة الثالثة مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي وبوكا جونيورز الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي.

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