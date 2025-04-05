نصوص مفتوحة : عطر الغياب يدغدغ أنفي !
بقلم مهدي قاسم
ـــ 1 ـــ سراب مشاكس
كلما اقتربتِ مني ابتعدتُ عنك ِ
كلما هربتِ مني جريتُ وراءك
في لعبة غميضة لا تنتهي
بين طفلين مشاغبين متورطين بعشق أبدي
ـــ 2 ـــ سحنة أرملة كئيبة
يتكوّر منتصف الليل قبالتي ،
متفرسا في وجهي بسحنة أرملة كئيبة .
أتحسس علبة سجائري بحثا عن آخرها
فما من شيء في قعرها سوى خواء بدين .
أشعلتُ تبغ أرقي بنهم وشراهة مدمن مهووس
متسليا بنفخ سحابات ما تبقى من أحلام الليلة الماضية
ـــ 3 ـــ عطر الغياب
كنت مغمض العينين أصغي بشدة ولياقة
إلى هذيان بحر يشكو من ضراوة وحشته .
بهواجسي اليقظة و حواسي المستنفر .
على بعد أميال ، و بين مائة امرأة ،
كنت أرى حبيبتي ماضية بقامتها الملكية ،
و عطرها النادر المميز يدغدغ أنفي بلطف و رقة .