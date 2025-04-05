نصوص مفتوحة : عطر الغياب يدغدغ أنفي !

بقلم مهدي قاسم

ـــ 1 ـــ سراب مشاكس

كلما اقتربتِ مني ابتعدتُ عنك ِ

كلما هربتِ مني جريتُ وراءك

في لعبة غميضة لا تنتهي

بين طفلين مشاغبين متورطين بعشق أبدي

ـــ 2 ـــ سحنة أرملة كئيبة

يتكوّر منتصف الليل قبالتي ،

متفرسا في وجهي بسحنة أرملة كئيبة .

أتحسس علبة سجائري بحثا عن آخرها

فما من شيء في قعرها سوى خواء بدين .

أشعلتُ تبغ أرقي بنهم وشراهة مدمن مهووس

متسليا بنفخ سحابات ما تبقى من أحلام الليلة الماضية

ـــ 3 ـــ عطر الغياب

كنت مغمض العينين أصغي بشدة ولياقة

إلى هذيان بحر يشكو من ضراوة وحشته .

بهواجسي اليقظة و حواسي المستنفر .

على بعد أميال ، و بين مائة امرأة ،

كنت أرى حبيبتي ماضية بقامتها الملكية ،

و عطرها النادر المميز يدغدغ أنفي بلطف و رقة .

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