هيوا أحمد: عدنا إلى كركوك لنكون جزءاً من الحلول



2025-04-05

قال مسؤول مكتب تنظيم كركوك- كرميان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هيوا أحمد، إن عودة الحزب إلى محافظة كركوك تأتي في وقتٍ يشهد العالم والشرق الأوسط تغييرات كبيرة قد تستمر.

جاء ذلك، في كلمةٍ له خلال افتتاح الديمقراطي الكوردستاني، اليوم السبت، مكتب تنظيم كركوك- كرميان في محافظة كركوك، بحضور كبار المسؤولين في الحزب.

وأشار أحمد إلى أن الوضع في المنطقة “حساس وأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يدرك حساسية ومسؤولية الوضع تجاه شعبي كوردستان والعراق”.

مؤكداً في الوقت ذاته، أن توحيد الصف الكوردي في هذه المرحلة “أهم من أي وقتٍ مضى”.

وقال مسؤول مكتب تنظيم الحزب: كلنا نريد العودة إلى الدستور والعمل وفقه، وعدنا إلى كركوك لنكون جزءاً من الحلول، عدنا لحل المشاكل العالقة مع الأحزاب الأخرى في المحافظة.

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