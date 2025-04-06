إيفرتون يعطل أرسنال.. ويسدي معروفا لليفربول



2025-04-05

أهدر فريق أرسنال نقطتين ثمينتين

أهدر فريق أرسنال نقطتين ثمينتين بتعادله مع مضيفه إيفرتون 1-1 في المباراة التي جمعتهما، السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنهى أرسنال الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله لياندرو تروسارد في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، سجل إليمان ندياي هدف التعادل لإيفرتون في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.

ورفع أرسنال رصيده إلى 62 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 11 نقطة خلف ليفربول، المتصدر والذي أصبح قريبا من حسم لقب الدوري.

وكان هذا التعادل هو الثالث لأرسنال في آخر 5 مباريات، وهو التعادل هو الحادي عشر لأرسنال في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 17 مباراة والخسارة في 3.

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ويستعد أرسنال لمواجهة ضيفه ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

في المقابل، رفع إيفرتون رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع عشر، محققا تعادله الخامس في آخر 6 مباريات بالدوري.

وأصبح هذا التعادل هو الرابع عشر لإيفرتون في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 7 مباريات والخسارة في 10.

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