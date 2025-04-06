اعتقالات تطال رئيس وأعضاء لجنة إضراب المعلمين في بغداد والمحافظات



2025-04-06

أعلن عضو اللجنة التنسيقية لإضراب المعلمين والمدرسين محمد جادر، اليوم الاحد، اعتقال رئيس اللجنة مالك هادي في بغداد واربعة من اعضاء اللجنة في المحافظات.

ولف جادر في تصريح الى دعم العديد من الشخصيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمطالب المعلمين المشروعة.

واكد، صدور مذكرات اعتقال بحق جميع أعضاء ممثلية اللجنة التنسيقية في بغداد والمحافظات، منوها الى اعتقال رئيس اللجنة التنسيقية في بغداد مالك هادي الذي مازال رهن الاعتقال.

واشار الى اطلاق سراح الاربعة الاخرين من ممثلية الإضراب الذين تم اعتقالهم في محافظات النجف الاشرف والديوانية وميسان.

وتابع ان ماصدر من مذكرات الاعتقال بحق الاعضاء أمر معيب وإهانة للمعلم الذي خرج يطالب بحقوقه المشروعة.

وشهدت العاصمة بغداد ومحافظات عراقية عدة، اليوم الأحد، تظاهرات كبيرة من قبل الموظفين والكوادر التدريسية، للمطالبة بإقرار سلم الرواتب وتحقيق مطالبهم، فضلا عن الاحتجاج على التفاوت في الرواتب بين الدوائر.

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