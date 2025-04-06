الحكيم: العراق يواجه تحديات اقتصادية نتيجة تقلبات أسعار النفط

اعتبر رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، أن العراق يواجه تحديات اقتصادية نتيجة تقلبات أسعار النفط، مشيرا الى أن هذا الأمر يتطلب مغادرة أحادية الدخل والانتقال إلى الاقتصاد المتنوع.

وقال الحكيم خلال لقائه بعدد من قيادات مكتب الشباب في تيار الحكمة الوطني، إن “تيار الحكمة الوطني ينظر إلى مكتب الشباب كإضافة نوعية بين مؤسساته التيارية”، موضحا أن “تيار الحكمة الوطني تيار يحمل سمات ومهام اجتماعية، ويهتم بالمجتمع بكل فئاته وألوانه وتعددياته”.

وشدد على “التمسك بمنهج الاعتدال والوسطية، حيث إن هذا المنهج يمثل المدخل الأساسي لحماية البلد ورعاية مصالح الجمهور، فالاعتدال يمثل مصدر قوة ودليلًا على قوة متبنيه”.

وجدد الحكيم التأكيد على “أهمية التعامل مع التحديات الإقليمية من مبدأ لا تهوين ولا تهويل”، مضيفا أن “استقرار سوريا مهم جدًا لاستقرار المنطقة”.

ولفت الى أن “العراق يواجه تحديات اقتصادية نتيجة تقلبات أسعار النفط، مما يتطلب مغادرة أحادية الدخل والانتقال إلى الاقتصاد المتنوع الذي يعتمد على الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار والتكنولوجيا الحديثة”، مؤكدا “قدرة العراق على إحداث التغيير في كل هذه المسارات”.

وحول الانتخابات المقبلة، أكد الحكيم أنها “قائمة في موعدها، وهي مفصلية بين الاستقرار واللااستقرار”، مستبعدا “تعديل قانون الانتخابات الحالي لاعتبارات كثيرة، منها أن القانون بوضعه الحالي جُرِّب مرتين وأثبت فاعليته وموضوعيته وإنصافه للجميع”.

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