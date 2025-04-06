الشيوعي العراقي: ندعم تشريع القوانين التي تنصف الكرد الفيليين

يستذكر الحزب الشيوعي العراقي، باعتزاز وتقدير عاليين، تضحيات المواطنين الكرد الفيلية، وبالخصوص ممن تعرض إلى الجرائم البشعة التي ارتكبها النظام الدكتاتوري البائد.

ونحيي في مناسبة يوم الشهيد الفيلي، صمودهم في حملة التهجير الممنهجة وما تعرضوا له من حجز ومصادرة الممتلكات وتغييب الشباب والتطهير العرقي التي ترتقي الى جريمة إبادة جماعية.

ونؤكد على أهمية استرجاع حقوق هؤلاء المواطنين المناضلين، وتعويضهم عما تعرضوا له من ظلم وسلب لحق المواطنة، وندعم تشريع القوانين التي تنصفهم جراء لما تعرضوا له من حيف واستبداد.

المجد والخلود لشهداء الكرد الفيلية وشهداء الحركة الوطنية العراقية

المكتب السياسي

للحزب الشيوعي العراقي

5-4-2025

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