بالعصي والهروات.. إصابة 5 اشخاص يعملون بمكتب احد النواب في الانبار

ذكر شهود عيان في محافظة الانبار، السبت، أن 5 اشخاص يعملون بمكتب احد النواب أصيبوا اثر مشاجرة حاولوا استغلال دور العبادة.

وقال احد الشهود ان “5 اشخاص من مكتب احد النواب في الانبار أصيبوا اثر مشاجرة حدثت في منطقة زنگورة بالرمادي استخدمت فيها الهروات والعصي، على خلفية محاولتهم استغلال دور العباد لرفع صورة احد المسؤولين اعلى جامع الشيخ حميد كردي”.

وأضاف ان “القوات الأمنية تدخل واعتقلت شقيق النائب على الفور”.

الى ذلك، قال مصدر محلي إنه “تم رفع الصورة وانتهى الخلاف والتراضي بين الطرفين”.

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