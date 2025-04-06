تخطى 5 دول للوصول الى العراق.. كاي يخوض مغامرة متحديا مخاطرها



رغم تحذيرات الكثيرين من المخاطر، الا ان المواطن الصيني كاي تحدى المخاطر وانطلق بدراجته الهوائية عابرا 5 دول بهدف الوصول الى العراق.

واكد كاي “قررت خوض مغامرة غير عادية، رغم التحذيرات التي تلقيتها بخصوص السفر إلى العراق، الا انني انطلقت منذ عام برحلتي من الصين، متجهاً إلى إثيوبيا، ومن ثم إلى مصر والأردن وسوريا ولبنان والآن أنا في العراق، أتجول بدراجتي الهوائية”.

وأضاف ان “الكثير حذروني من المخاطر التي قد اواجهها في العراق، لكن فضولي لاستكشاف المدن التاريخية والأثرية والدينية دفعني إلى تحدي هذه المخاوف”، لافتا الى “انني فوجئت بردة فعل الناس هنا؛ حيث وجدتهم يرحبون بي في كل مكان، على عكس ما عانيته في بعض الدول، حيث كانت المعاملة أكثر جفافاً”.



وبين “تواصلت مع السكان المحليين الذين استقبلوني بحفاوة في العراق والتقطوا معي الصور، واستضافوني في منازلهم، حيث زرت مدن النجف وكربلاء وبغداد والرمادي والآن محطتي هي سامراء، حيث أدهشني جمال ملوية سامراء وقصر العاشق”.

وأشار الى ان “هذه الرحلة أكدت لي أن التواصل بين الثقافات يمكن أن يكون جميلاً، وأن هناك مزيج من التاريخ والإنسانية في كل وجهة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط