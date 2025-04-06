زيارة نتنياهو لواشنطن تثير قلقا بإسرائيل.. وتشعل التكهنات



2025/04/06

تثير زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن بدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، القلق في إسرائيل بسبب موعد الزيارة، وإمكانية طرح قضايا غير متوقعة خلال الاجتماع.

وحسب القناة 12 الإسرائيلية، فقد كان مكتب نتنياهو يفضل أن تتم الزيارة مباشرة بعد عيد الفصح، لكن البيت الأبيض أراد أن يتم اللقاء هذا الأسبوع.

وتضيف أن ذلك أثار بعض القلق في مكتب نتنياهو وأثار تساؤلات بشأن دوافع الاستعجال في تنظيم اللقاء، خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي سيتم مناقشتها.

وتتابع القناة 12 أن البعض يتساءل بشأن: “ماذا هناك ما وراء القضايا المعروفة التي سيتم تناولها في الاجتماع، وهل توجد مفاجآت غير متوقعة من قبل الرئيس الأميركي؟”

والسبت، أعلن مكتب نتنياهو، أن رئيس الوزراء سيتوجه إلى واشنطن الأحد بعد أن تلقى دعوة من ترامب.

وذكر المصدر: “سيناقش الزعيمان الرسوم الجمركية، والجهود المبذولة لإعادة الرهائن الإسرائيليين (من غزة)، والعلاقات بين إسرائيل وتركيا، والتهديد الإيراني، والمعركة ضد المحكمة الجنائية الدولية” التي اتهمت نتنياهو بارتكاب جرائم حرب في القطاع الفلسطيني.

وبحسب موقع “أكسيوس”، فإن جدول زيارة نتنياهو يتضمن ملفات حساسة على رأسها الحرب في غزة، والبرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى التفاوض بشأن اتفاق تجاري لإلغاء الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

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