في النجف.. تعاون مع والدته ذات الـ77 عاما للقيام بـ10 سرقات

أعلنت قيادة شرطة النجف، السبت، عن القبض على سارق قام بـ10 عمليات سرقة بالتعاون مع والدته.

وقال المصدر ان “مفارز قيادة شرطة النجف القت القبض على سارق نفذ 10 سرقات متفرقة بمساعدة والدته البالغة من العمر 77 عاما”.

وأضافت ان “السرقات التي قام بها كالاتي:

السرق الاولى/ مبلغ مالي قدره مليون وستمائة الف دينار من محطة وقود بالقرب من مكتبالرشيد

السرقة الثانية / دراجة نارية ٤ گير من دار في حي الجزيرة

السرقة الثالثة /دراجة نارية من عمارة الجيلاوي في المدينة القديمة

السرقة الرابعة /دراجة نارية ٤ گير من منطقة السهلة في الكوفة

السرقة الخامسة/ عبارة عن قلادة ومحبس عدد اثنان ذهب من طفلة كانت موجودة في احد الاسواق بحي المكرمة

السرقة السادسة /سرقة مصوغات ذهبية من احد الدور في حي الجمعية

السرقة السابعة/ سرقة مصوغات ذهبية برازيلي النوع من مجمع للذهب في حي الجزيرة

السرقة الثامنة/ مبلغ مقداره خمسين الف دينار عراقي من محل لبيع الطيور في حي الوفاء على الشارع العام الفاصل مع حي الجزيرة

السرقة التاسعة /مصوغات ذهبية من احد الدور في منطقة الهرموش قلادة واساور ومحابس

السرقة العاشرة/ سرقة مصوغات ذهبية متنوعة وعددها 10 قطع من محل في السوق الكبير في المدينة

وأكد انه “تم توقيفه وفق احكام المادة (446 عقوبات )، كما تم القبض على والدته وضبط 3 درجات مسروقه داخل الدار”.

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