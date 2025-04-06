منتخب السيدات الايراني لكرة الصالات يتعادل مع نظيره الياباني



2025-04-05

سجل منتخب السيدات الايراني لكرة الصالات تعادل سلبي مع نظيره الياباني، في المباراة الاولى ضمن بطولة كرة الصالات الرباعية للسيدات في تايلاند.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اقيمت اليوم السبت، المباراة الاولى ضمن بطولة كرة الصالات الرباعية للسيدات في تايلاند، بين منتخب السيدات الايراني وغريمه الياباني، وانتهت بنتيجة تعادل سلبي.

وسيواجه منتخب السيدات الايراني لكرة الصالات، غدا الاحد غريمه من اوزبكستان، في اطار هذا الدوري الرباعي المقام باستضافة تايلاند.

علما بأن المنتخبات الفائزة في الدوري النسوي الرباعي في تايلاند، سوف تتاهل الى كأس أمم اسيا لكرة الصالات 2025م.

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