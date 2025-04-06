نتنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب.. ملفات مهمة على الطاولة



2025-04-05

نتنياهو أول زعيم أجنبي يلتقي ترامب في ولايته الثانية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أن رئيس الوزراء سيتوجه إلى واشنطن غدا الأحد بعد أن تلقى دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وذكر المصدر: “سيناقش الزعيمان الرسوم الجمركية، والجهود المبذولة لإعادة الرهائن الإسرائيليين (من غزة)، والعلاقات بين إسرائيل وتركيا، والتهديد الإيراني، والمعركة ضد المحكمة الجنائية الدولية” التي اتهمت نتنياهو بارتكاب جرائم حرب في القطاع الفلسطيني.

وكان أربعة مسؤولين إسرائيليين ومسؤول في البيت الأبيض قد قالوا في وقت سابق من السبت إن من المتوقع أن يزور نتنياهو واشنطن يوم الإثنين.

وبحسب موقع “أكسيوس”، فإن جدول زيارة نتنياهو يتضمن ملفات حساسة على رأسها الحرب في غزة، والبرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى التفاوض حول اتفاق تجاري لإلغاء الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

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