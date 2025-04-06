وزير الداخلية يتابع مجريات حادث “بشير خالد”

أعلنت وزارة الداخلية، مساء السبت، أن وزيرها عبد الأمير الشمري تابع مجريات الحادث الذي تعرض له المهندس “بشير خالد” في بغداد.

‏وقالت الوزارة في بيان، إن “وزير الداخلية ⁧‫عبد الامير الشمري‬⁩ يتابع بشكل شخصي مجريات الحادث الذي حصل للمواطن ⁧‫بشير خالد‬⁩ ويطلع على وضعه الصحي في المستشفى”.

‏وأضاف البيان أن الشمري “التقى بذوي الضحية وأكد لهم أن الإجراءات القانونية سيتم اتخاذها وفق السياقات المعتمدة للوصول إلى حقيقة ما جرى خلال هذا الحادث”.

وسبق أن كشفت مصادر أمنية عن تعرض المهندس بشير خالد للتعذيب في أحد مراكز الاحتجاز في بغداد ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة أدخلته في حالة موت سريري.

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