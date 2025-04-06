وزير النفط الايراني: تنفيذ قرارات “أوبك بلس” والالتزام بمستويات الإنتاج مهم للاقتصاد العالمي



2025-04-05

قال وزير النفط الإيراني “محسن باك نجاد” : إن المراقبة الفعالة لتنفيذ قرارات “أوبك بلس” والالتزام بسقف الإنتاج المتفق عليه في هذه الظروف الحساسة، أمر حيوي بالنسبة لمنتجي النفط الخام ومستهلكيه وللاقتصاد العالمي.

انه أعرب وزير النفط الإيراني “محسن باك نجاد” في كلمته عبر الفيديو كونفرانس، امام الاجتماع الـ 59 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج “أوبك بلس” (JMMC) عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الدول الاعضاء، وخاصة رئيس ونائب رئيس اللجنة، بهدف الحفاظ على التماسك وتعزيز التعاون وسط الظروف الحساسة التي تسود اسواق النفط العالمية؛ مشددا على أهمية دور ومكانة هذه اللجنة في الحفاظ على استقرار وتوازن سوق النفط.

وأضاف وزير النفط الايراني : بناء على آخر تقرير شهري لسوق النفط الصادر عن أوبك، من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي خلال عامي 2025 و 2026، 3.1 و 3.2 بالمئة على التوالي، وأن يبلغ نمو الطلب العالمي على النفط لكلا العامين 1.4 مليون برميل يوميا.

وتابع : إنني واثق بأن مجمل المناقشات في هذه الاجتماعات سيلعب دورا مهما في المراقبة الفعالة لتنفيذ قرارات “أوبك بلس” والالتزام بمستويات الإنتاج المتفق عليها؛ وهو موضوع بالغ الأهمية في هذه الظروف الحساسة لمنتجي النفط ومستهلكيه، وعلى وجه العموم للاقتصاد العالمي.

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