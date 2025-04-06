“وصل إلى حد اللكمات”.. تفاصيل شجار بين درجال وأحد أعضاء اتحاد كرة القدم



2025-04-05

أفاد مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء السبت، بوقوع شجار بين رئيس الاتحاد عدنان درجال، وعضو الاتحاد كوفند عبد الخالق، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في العاصمة بغداد.

وعن تفاصيل الشجار وأسبابه، أوضح المصدر ، أن “الشجار اندلع بسبب الاعتراض المستمر من قبل عضو الاتحاد كوفند على حديث رئيس الاتحاد درجال، بسبب أو بدون سبب، ما أثار ذلك حفيظة الأخير، وعلى إثره حصل تهجم وشجار بالأيدي وصل إلى محاولة الضرب بين الطرفين لولا تدخل أعضاء الاتحاد ومنعوا من تطور الواقعة”.

‏وأشار المصدر، إلى أن “عضو الاتحاد كوفند غادر المكان بعد هذه المشاجرة وترك الاجتماع، فيما استمر رئيس الاتحاد والأعضاء الآخرين مناقشاتهم”.

وفي وقت سابق من اليوم، قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، تأجيل مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل الكرة العراقية إلى يوم الاثنين المقبل، وفي مقدمتها تسمية المدرب الجديد للمنتخب الوطني، وذلك خلال اجتماعه الذي عقد ظهر اليوم.

من جانبه، بين عضو الاتحاد، كوفند عبد الخالق، في مؤتمر صحفي، “إننا لم نتوصل لحد الآن لأي اتفاق”.

وأضاف “أنا غير راض عن نفسي في عملي بالاتحاد منذ أن بدأت العمل فيه وحتى الآن”.

وامتنع عبد الخالق، عن أي تصريح يخص المنتخب، مؤكداً أن “ذلك من واجبات لجنة المنتخبات، والاجتماع لم يناقش لحد الآن موضوع تسمية المدرب”، مبيناً أن “عقدي المؤتمر هذا أمر خاص بي، ولم تحدث أي مشاحنات أو شجار داخل الاجتماع بين الأعضاء”.

يُذكر أن الاتحاد العراقي لكرة القدم كان قد قرر في وقت سابق إنهاء عقد المدرب الإسباني كاساس، على خلفية تراجع نتائج المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

هذا وخسر المنتخب العراقي أمام نظيره الفلسطيني بنتيجة 1-2، في اللقاء الذي جمعهما الشهر الماضي، ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

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