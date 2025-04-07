الحوثيون يعلنون مقتل وإصابة 20 مواطنا جراء قصف للطيران الأمريكي على منزل بصنعاء



2025-04-06

أعلنت جماعة الحوثي، الأحد، مقتل وإصابة 20 شخصا، جراء قصف جوي شنه الطيران الأمريكي على منزل مواطن بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، إن 20 مواطنا قتلوا وأصيبوا جراء غارات شنها الطيران الأمريكي مساء اليوم، على منزل مواطن في منطقة شعب الحافة بمديرية شعوب في أمانة العاصمة.

وأكدت مقتل أربعة مواطنين وإصابة 16 آخرين بينهم نساء وأطفال، معظمهم إصابتهم حرجة، كحصيلة أولية جراء غارات أمريكية على منزل مواطن في منطقة شعب الحافة بمديرية شعوب.

وجدد البيان، إدانته لاستمرار الطيران الأمريكي في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، معتبرا ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية، وفق وكالة سبأ الحوثية.

وحمل البيان، أمريكا والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية المسؤولية إزاء الاستهداف المتعمد للمنشآت المدنية والمواطنين.

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