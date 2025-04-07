العدل: عدد المطلق سراحهم من المشمولين بقانون العفو العام بلغ 1000

أعلنت وزارة العدل، الاحد، عدد المطلق سراحهم من المشمولين بقانون العفو العام وصل إلى 1000 نزيل بعد استكمال الإجراءات القانونية وصدور قرارات قضائية قطعية.

وقالت الوزارة في بيان إنه “تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل خالد شواني بشأن تسهيل إجراءات تطبيق قانون العفو العام وتحقيق العدالة، تعلن وزارة العدل عن إطلاق سراح (1000) نزيل مشمول بالقانون، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة وصدور قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية”.

وأكدت الوزارة أن “هذا الإجراء يُعد ثمرةً لجهود استثنائية تبذلها دائرة الإصلاح العراقية واللجان القانونية المختصة التابعة لها، وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، والتي تواصل العمل على مدار الساعة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المختصة وفقًا لقانون العفو العام”.

وبحسب البيان، فإن هذه الأعداد مسجلة حتى تاريخ اليوم، الموافق 6 نيسان 2025.

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