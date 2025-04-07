تيك توك الطريقة الحديثة لغسل الاموال في العراق

ئاريان كركوكي

تعريف جريمة غسل الأموال حسب مانصت عليه المادة (2) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015 يعد مرتكبا” لجريمة غسل أموال كل من قام بأحد الأفعال الآتية:

أولاً- تحويل الأموال ، أو نقلها ، أو استبدالها من شخص يعلم أو كان عليه أن يعلم أنها متحصلات جريمة ، لغرض أخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع او مساعدة مرتكبيها او مرتكب الجريمة الاصلية أو من ساهم في ارتكابها او ارتكاب الجريمة الأصلية على الإفلات من المسؤولية عنها

ثانياً- أخفاء الأموال او تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها أو حالتها أو طريقة التصرف فيها أو انتقالها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها ، من شخص يعلم او كان عليه ان يعلم أنها متحصلات من جريمة .

ثالثاً- اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها ، من شخص يعلم او كان عليه ان يعلم وقت تلقيها أنها متحصلات جريمة. وظاهرة غسل الأموال منتشرة في كل مكان وموجودة في مجالات لا تخطر على البال، مثل الجرائم البيئية. وأدى ظهور العملات المشفرة، مثل بيتكوين، إلى تفاقم هذه الظاهرة.وتنقل العصابات الإجرامية الأموال التي جنتها بشكل غير قانوني في العالم أجمع باستخدام المصارف والشركات الوهمية والوسطاء ومحوِّلي الأموال، سعيا منها لدمج الأموال غير المشروعة في الأعمال والاقتصادات القانونية. وفي الوقت الحاضر، يؤدي نقَلَة الأموال دورا رئيسيا في هذا السياق. وهؤلاء هم أشخاص يعملون كوسطاء للعصابات الإجرامية، حتى عندما لا يكونون على علم بأنهم يغسلون أموالا تم الحصول عليها بطرق غير قانونية عليه ان جريمة غسل الأموال إنها عملية إخفاء الأموال بشكل غير قانوني، بحيث يبدو أنها يتم الحصول عليها من مصدر مشروع، بمعنى آخر، طريقة يستخدمها الجناة لإخفاء مصدر أموالهم.غالبًا ما يتم غسل الأموال عن طريق إنشاء حساب مزيف في منصة Tiktok ، ثم يستخدم المستخدم هذا الحساب لإرسال الأموال إلى حساب المستخدم ، لعدد من الأموال التي يرسلها.في حين أن غسل الأموال عبر وسائل التواصل الاجتماعي جديدة نسبيًا ، إلا أنه له تأثير كبير الآن. في عام 2018 ، ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن 300 مليون دولار قد تم تنفيذها من خلال منصات التواصل الاجتماعي.في عام 2020 ، كان هناك أكثر من 17000 حالة غسل الأموال التي شارك فيها الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 30 عامًا.فيما يتعلق بالعراق ، وفقًا للمعلومات ، قام فرع المعلومات في قوات الأمن الداخلية ، بالتحقيق في وجود الشك في غسل الأموال من خلال حسابات المستخدمين البارزين لمنصة Tiktok.في هذا الصدد ، قرر البنك المركزي للعراق (28/11/2024) تعليق التحويل المالي لوكلاء Tiktok في العراق ، بناءً على طلب من وزارة العلاقات.يأتي هذا المسار لحل الإيرادات المالية التي يكسبها مستخدمو النظام الأساسي من خلال المكافآت والمزايا دخل.تشمل الإيرادات “هدايا الرؤية” التي يتم تحويلها إلى أموال حقيقية من خلال شراء عملة Tiktok ، ويستخدم هذا لدعم مالكي حسابات Tiktok مالياً على السطح ، أو غسل الأموال في المحتوى ، أو عن طريق شركات الإعلان والسلع ، وما إلى ذلك.فيما يتعلق بالتنظيم القانوني لهذا المقال ، تم تنظيمه بموجب القانون العراقي رقم (39) لعام 2015 بموجب لقب “قانون مكافحة غسل النقد وتمويل الإرهاب”وفقًا للقانون ، يعتبر أي شخص يقوم بأي من الأعمال التالية جريمة غسل الأموال:

أولاً ، نقل أو تبادل الأموال من شخص يعرف أو يجب أن يعلم أن عائدات الجريمة هي الاختباء أو الاختباء من المصدر غير القانوني أو مساعدة مرتكب الجريمة أو مرتكب الجريمة الأصلية أو أولئك الذين شاركوا في الالتزام بتجنب المسؤولية.

ثانياً ، إخفاء الأموال أو ارتداء طبيعتها الحقيقية أو المصدر أو المكان أو الظروف أو طريقة نقل الملكية أو حقوقه المتعلقة به ، من شخص يعرف أو يجب أن يعرف ما إذا كان دخل الجريمة جريمة.

ثالثًا ، الحصول على ملكية أو استخدام أموال من شخص يعرف أو يجب أن يعلم أن دخل الجريمة هو جريمة.

وفقًا للقانون ، سيتم الحكم على أي مستخدم لـ Tiktok بالسجن لمدة 15 عامًا مع غرامات ، والتي لا تقل عن مبلغ الأموال التي يتم أخذها وليس أكثر من خمس مرات ، مع التحفظات والاستيلاء على المال.

وتجنب المشاركة في عملية غسل الأموال من خلال Tiktok ، يمكن اتخاذ الخطوات التالية:

أولاً ، كن حذرًا من الأشخاص المؤثرين الذين يحددون الطلب ، خاصةً إذا كانوا جدد أو لديهم القليل من المتابعين.

ثانياً ، لا ترسل هدايا إلى من لا تعرفهم ولا تثق بهم.

ثالثًا ، كن على دراية بمخاطر إرسال الهدايا لأولئك المشهورين ، لأنه يمكن استخدام أموالك لأغراض غير قانونية.

رابعًا ، إذا كنت قلقًا من أنك قد تشارك في خطة غسل الأموال ، فيجب عليك إخطار السلطات ذات الصلة.

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