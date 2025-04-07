حملة أمنية تلاحق مرتدي “البرمودا” في واسط

أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، إطلاق حملة تفتيش أمنية واسعة النطاق تستهدف المقاهي والكوفيهات والأماكن العامة في جميع أنحاء المحافظة.

وقالت قيادة شرطة المحافظة في بيان إن “الحملة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لحماية النسيج المجتمعي والحفاظ على القيم الأخلاقية والتقاليد الاجتماعية الأصيلة التي تميز أبناء المحافظة”.

وأضاف البيان أن “الحملة ستركز بشكل خاص على ضبط الأشخاص الذين يرتدون ملابس غير لائقة، ولا سيما “البرمودا”، والتي وصفها بأنها “ظاهرة غير حضارية لا تنسجم مع تقاليد وأعراف المجتمع الواسطي”.

وتابع: “لن نتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين، سواء كانوا مرتادي المقاهي أو أصحابها الذين يسمحون بدخول الطلبة المتسربين من المدارس خلال أوقات الدوام الرسمي، أو الشباب دون سن الـ 18 عاماً لتناول الأرجيلة”.

واشار إلى أن “استهداف هذه الظواهر يأتي نظراً لتأثيرها السلبي الكبير على العملية التربوية”، مشيراً إلى أن “الحملة ستكون مستمرة وشاملة لجميع المناطق”.

ووجهت قيادة شرطة واسط نداءً إلى “أولياء الأمور للقيام بدورهم في متابعة أبنائهم وتوجيههم نحو السلوكيات السليمة التي تتماشى مع القيم الأخلاقية للمجتمع”، مؤكدة أن “تعاون الأسرة ضروري لإنجاح الجهود الأمنية في تعزيز الاستقرار المجتمعي”.

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