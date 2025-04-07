سرّ مَن راء وتزهو كوكبا

1

سر من راء وراقت فرحتي

برؤاها من بديع البهجة

إنها أني وأني صوتها

ونداء من أصيل الصحبة

عشت فيها ثم عاشت حية

بفؤادي لتداوي لهفتي

ما لشوقي وحنيني عندما

يذكروها تتناهى لوعتي

2

سر من راء وتزهو كوكبا

وبها تبدو معاني الروعة

بجمالٍ خالدٍ لا ينتهي

كشعاع من عيون النجمة

قد سقيناها بحبٍ صادقٍ

وحفظناها بقلب الأمة

إنها أصل وجودٍ ساطع

ومنارٍ بدروب العزةِ

3

سر من راء وسرت نهضة

إستعانت بربيع الثورة

ذكرها يعلو بفعل راجح

ومسير نحو نور القدرة

ولنا فيها كرامٌ أوقدوا

جذوة المجد بقْدح الهمة

فعلينا أن نباهي يومنا

بعطاءٍ من نبيل الفكرة

4

سر من راء ومنها أبحرت

راية الدين القويم الخطوة

وبها عاشت عقول ساهمت

بمنيرٍ في زمان العتمة

وغدت رمزا أصيلا ثابتا

لوثوبٍ نحو صوت النخوة

وبها السيف صدوق عازم

ودواء لمسيئ الفعلة

5

سر من راء وقالت شعرها

ببناءٍ ولسان النخبةِ

بقصورٍ ومعاني سامقت

كل علياءٍ بقرب الزهرة

والتوت فيها صروح عانقت

سمة الكون وبَعد الرؤية

ومضت تحدو عصورا واكبت

كل إنسانٍ بنهر الكثرة

6

سر من راء وهيا كي نرى

ما تمناه بناة القوة

وإلى معتصمٍ هل تنظري

حلمٌ فاق بعيد النظرة

كان يدري أنها فوق الرؤى

فاستحالت من رموز الجنة

فابعثوها من رقادٍ يائسٍ

وامنحوها صدق حسن الطلعة

7

سر من راء وأني حالمٌ

أن تسيري بصراط الرفعة

وتنادي لبناءٍ فائقٍ

وجمالٍ وبهاء الصورة

ووفاءٍ لترابٍ نادرٍ

ضم أعلام أصول الحكمة

فبعلمٍ وحوارٍ عاقلٍ

كل أمرٍ يهتدي بالخبرة

8

سر من راء وحبي غامرٌ

وبه الأشواق ترعى غربتي

ما نأت روحي وقلبي نابضٌ

بهواها ويباري مهجتي

فأراها رغم أوجاع النوى

ذات عنوانٍ سعيد اللفظة

فارفعي صوت انبثاقٍ وافعلي

قد ملكتي ما يفوق الحجة

9

سر من راء وعشقي ما ذوى

لعيونٍ عند نهر الدجلة

ووجوهٍ ذات إشراقٍ زهى

حين عيدٍ بربوع الضيعة

قد مشيناها صغارا نرتجي

أن نراها بأريج الزهوة

وابتعدنا واقتربنا نحوها

وانتهينا بديار الغربة

10

سر من راء وأنى ما نرى

قبة الروح بكف الشدة

بعد أن كنا نساقي نورها

بزلال من رحيق الألفة

واعتصامٍ بانتماءٍ آمنٍ

لينابيع معالي الوحدة

هل تداعت وتهاوى منطق

فتناسى الناس معنى العِشرةِ

د-صادق السامرائي

11\5\2017

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