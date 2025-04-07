ضعف ما شهدته إيران.. 46 هزة أرضية تضرب العراق خلال شهر واحد



2025-04-06

كشفت الهيئة العراقية للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل أكثر من 70 هزة أرضية خلال شهر آذار/ مارس الماضي، أكثر من نصفها كانت في العراق فيما توزعت المتبقية بين إيران وتركيا اللتان تعدان من الدول النشطة زلزالياً، وسوريا والمثلث الكويتي السعودي للحدود العراقية.

وذكرت الهيئة في تقرير ، أن العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لشهر آذار/ مارس الماضي بلغ 74 هزة أرضية، منها 46 هزة داخل العراق، و23 في محافظات كرمنشاه، ولورستان، وكوردستان، وخوزستان، إيلام وغيرها من المناطق الإيرانية بالقرب من حدودها مع العراق، وثلاث هزات أرضية داخل تركيا (فان- هكاري) بالقرب من حدودها مع العراق، وهزة واحدة في سوريا، وواحدة على الحدود السعودية الكويتية.

وبينت أن قوة الأحداث الزلزالية تراوحت بين 1–5.1 درجة على مقايس ريختر، في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين 4-36كم.

وأشارت إلى أن النشاط الزلزالي تركز بشكل واضح داخل العراق في كل من بلدروز، وكفري، وخانفين، في محافظة ديالى حيث بلغ عدد الهزات 21 هزة، بينما تم تسجيل 17 هزة في دوكان، وكلار، وجمجمال في محافظة السليمانية، وسجلت هزتان أرضيتان في أربيل، وهزتان في إدارة زاخو المستقلة، وسميل في محافظة دهوك، وهزة أرضية في كل من محافظات نينوى، وكركوك، وميسان، وصلاح الدين.

وبينت الهيئة أن مجموع التقارير الصادرة بالهزات الآنية بلغ سبعة تقارير خلال الشهر الماضي، ولم يتم تسجيل أية خسائر بشرية في المنطقة جراء حدوث النشاط الزلزالي.

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