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قصيدة : لو اغلقت فمي ! للشاعر المجري : م لورنس

قصيدة : لو اغلقت فمي !

للشاعر المجري : م لورنس

ـــ بعد فيلون حرا * ـــ

( لا جديد تحت الشمس ــ باللاتينية ــ المترجم )
ترجمة مهدي قاسم

لو كان بإمكاني إغلاق فمي مرة
و أن لا أتحدث كثيرا
فسوف يكون بعض الناس سعداء في النهاية
وهم يتمنون أصلا دفني في أحلامهم حيا .

إذا أغمضتُ عيني مرة
فسوف يسرقون كلتا يدّي .
ولن يبقى مزيدا من الحبر ،
لكي لا أكتب أسماءهم على الورق الإلكتروني .

إذا فقدتُ كلتا أذنيّ
فسوف يصرخون بدوني ،
حتى يتمكنوا من شتيمة أبي أو أمي .
قد يحرقون بيتي أو بلدي .

إذا انقطعتُ عن التنفس
فكل شيء سيُسير مثلما سابقا :
سيكون ثمة مشاركا جديدا في اللعبة
فلا تجزع .

* عبارة : ” بعد فيلون حرا ” إشارة إلى الشاعر الفرنسي المعروف فرانسوا فيلون

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