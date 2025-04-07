قصيدة : لو اغلقت فمي !

للشاعر المجري : م لورنس

ـــ بعد فيلون حرا * ـــ

( لا جديد تحت الشمس ــ باللاتينية ــ المترجم )

ترجمة مهدي قاسم

لو كان بإمكاني إغلاق فمي مرة

و أن لا أتحدث كثيرا

فسوف يكون بعض الناس سعداء في النهاية

وهم يتمنون أصلا دفني في أحلامهم حيا .

إذا أغمضتُ عيني مرة

فسوف يسرقون كلتا يدّي .

ولن يبقى مزيدا من الحبر ،

لكي لا أكتب أسماءهم على الورق الإلكتروني .

إذا فقدتُ كلتا أذنيّ

فسوف يصرخون بدوني ،

حتى يتمكنوا من شتيمة أبي أو أمي .

قد يحرقون بيتي أو بلدي .

إذا انقطعتُ عن التنفس

فكل شيء سيُسير مثلما سابقا :

سيكون ثمة مشاركا جديدا في اللعبة

فلا تجزع .

* عبارة : ” بعد فيلون حرا ” إشارة إلى الشاعر الفرنسي المعروف فرانسوا فيلون

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