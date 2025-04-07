قصيدة : لو اغلقت فمي !
للشاعر المجري : م لورنس
ـــ بعد فيلون حرا * ـــ
( لا جديد تحت الشمس ــ باللاتينية ــ المترجم )
ترجمة مهدي قاسم
لو كان بإمكاني إغلاق فمي مرة
و أن لا أتحدث كثيرا
فسوف يكون بعض الناس سعداء في النهاية
وهم يتمنون أصلا دفني في أحلامهم حيا .
إذا أغمضتُ عيني مرة
فسوف يسرقون كلتا يدّي .
ولن يبقى مزيدا من الحبر ،
لكي لا أكتب أسماءهم على الورق الإلكتروني .
إذا فقدتُ كلتا أذنيّ
فسوف يصرخون بدوني ،
حتى يتمكنوا من شتيمة أبي أو أمي .
قد يحرقون بيتي أو بلدي .
إذا انقطعتُ عن التنفس
فكل شيء سيُسير مثلما سابقا :
سيكون ثمة مشاركا جديدا في اللعبة
فلا تجزع .
* عبارة : ” بعد فيلون حرا ” إشارة إلى الشاعر الفرنسي المعروف فرانسوا فيلونتنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط