نداء من المهجر إلى السيد بافيل الطالباني: هل يستحق الاتحاد الوطني الكوردستاني هذه النهاية ؟

بقلم: يحيى هركي – كاتب وصحفي من ألمانيا

في هذه الغربة البعيدة، حيث تذوب المسافات بين الشوق والانتماء، أكتب إليكم هذه الرسالة يا سيد بافيل الطالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، لا حبًا في الكتابة ولا بحثًا عن الشهرة، بل لأنني أرى بوضوح أن الأمور في إقليم كردستان تتجه نحو الهاوية، وأن صمتنا صار جريمة بحق هذا الوطن الجريح.

والله، لولا خوفي على مستقبل شعبنا، ولولا الألم الذي يسكنني كلما سمعت أخبار الفساد، والانقسام، والفقر، والتراجع الذي يعيشه الإقليم، لما حملت قلمي، ولا خاطبتكم بهذا النداء العاجل. أعلم تمامًا أن أمثال هذه الرسائل قد لا تصل إليكم عبر قنواتكم الرسمية، ولا عبر عشرات القنوات التلفزيونية والإذاعية التابعة لحزبكم. لكنني أرجو من الله، ومن وعي البعض من أبناء هذا الشعب، أن تجد هذه الكلمات طريقها إليكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بعض المواقع الإلكترونية العالمية، لعلها تترك أثرًا أو توقظ ضميرًا.

لقد سبق أن كتبت رسالتين إلى الرئيس والمرجع الكردي السيد مسعود البارزاني، بكل احترام، وتطرقت فيهما إلى الفساد ومعاناة الناس وغياب العدالة الاجتماعية، واليوم أجد لزامًا عليّ أن أخاطبكم أنتم أيضًا، بحكم مسؤوليتكم التاريخية والسياسية كأحد القادة المؤثرين في مستقبل كردستان.

هل يدرك الاتحاد الوطني مسؤوليته التاريخية؟

السيد الرئيس:

لا يخفى عليكم أن الوضع في إقليم كردستان لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل، أو الخطابات، أو التبريرات. هناك شلل سياسي كامل، وتدهور اقتصادي مخيف، وغياب واضح للثقة بين المواطن ومؤسساته.

محافظة السليمانية التي تُعدّ معقل الاتحاد الوطنيالكوردستاني، تعاني من أزمات خانقة، بدءًا من البطالة وانعدام الخدمات، وصولًا إلى الفساد المستشري في التعيينات، خاصة في الأجهزة الأمنية والعسكرية، التي باتت عبئًا على المواطن بدل أن تكون درعًا له.

السيد الرئيس:

علاقتكم المتشابكة مع إيران باتت تثير القلق لدى شريحة واسعة من أبناء الشعب الكردي. فالإقليم، كما تعلمون، ليس بحاجة إلى أن يكون تابعًا لأي دولة، بل بحاجة إلى علاقات متوازنة تحفظ له قراره وسيادته. لقد دفعتم ثمنًا باهظًا في عام 2017، حين انسحبتم من كركوك بشكل مفاجئ، نتيجة ضغوط خارجية معروفة. هذا الانسحاب لا يزال جرحًا نازفًا في ضمير كل كردي حر.

السيد الرئيس:

أرجو منكم بصدق، أن تُقللوا من تلك الخطابات العلنية التي تُهاجمون فيها خصومكم السياسيين أو حتى رفاقكم في الحزب. فكلما تبادلتم الاتهامات والتصريحات النارية عبر الإعلام، خسرتم المزيد من الهيبة والثقة. حبذا لو جعلتم هذه الشكاوى والنقاشات داخلية، بينكم وبين الأطراف الأخرى، بعيدًا عن كاميرات الإعلام. ذلك أكرم لكم وأحفظ لسمعتكم، خاصة حين تلتقون مسؤولين من العراق أو من الخارج.

السيد الرئيس:

إذا استمر الوضع على ما هو عليه:

سيفقد الإقليم ما تبقى له من هيبة.

ستتعمق الانقسامات الحزبية.

ستنعدم فرص الاستثمار.

وسيتحول الشباب الكردي إلى طابور طويل على أبواب الهجرة واليأس.

أما إذا تم تشكيل حكومة جديدة، موحدة، وعادلة:

ستنفرج الأزمات تدريجيًا.

سيتجدد الأمل في الشارع الكردي.

ستعود الثقة بين المواطن وحكومته.

وسينتعش الاقتصاد ويعود المستثمرون من جديد.

يا سيادة الرئيس، هذه الرسالة ليست اتهامًا، بل دعوة صادقة للنظر في حال الشعب، بعيدًا عن الحسابات الضيقة. ما زالت أمامكم فرصة لتغيير المسار، لتكونوا جزءًا من الحل لا من المشكلة.

نحن لا نطلب المعجزات، بل خطوات شجاعة:

تشكيل حكومة موحدة دون مزيد من التأخير.

محاسبة الفاسدين، دون انتقائية.

ترسيخ العدالة، والشفافية، واحترام صوت الناس.

الخلاصه:

التاريخ لا يدوّن الأقوياء فقط، بل يدوّن من وقفوا مع شعوبهم في لحظات الحقيقة. واليوم، أنتم أمام لحظة فارقة، فإما أن تسطّروا أسماءكم في صفحات الشرف، أو تُترَكوا في هامش اللامبالاة والنسيان.وأقولها بصدق وألم: إن لم تُفتح صفحة جديدة في العلاقة بين الحزبين الرئيسيين، وإن لم يتم قطع دابر الفساد، فإن الشعب الكردي لن يغفر، والتاريخ لن يرحم.

مع فائق الاحترام والتقدير،

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