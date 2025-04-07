يوم الشهيد الفيلي العراقي: 2 نيسان (ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم) (ح 1)

الدكتور فاضل حسن شريف

ان المؤمن الفيلي لا يقبل الظلم ومخلص لوطنه يبذل نفسه لرضا الله سبحانه وتعالى فالله وعده جنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمثل هؤلاء المؤمنين. عن تفسير الميسر: قوله تعالى “إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ” (التوبة 111) اشترى فعل، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم في مقابل ذلك الجنة، وما أعد الله فيها من النعيم لبذلهم نفوسهم وأموالهم في جهاد أعدائه لإعلاء كلمته وإظهار دينه، فيَقْتلون ويُقتَلون، وعدًا عليه حقًا في التوراة المنزلة على موسى عليه السلام، والإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام، والقرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أحد أوفى بعهده من الله لمن وفَّى بما عاهد الله عليه، فأظهِروا السرورأيها المؤمنون ببيعكم الذي بايعتم الله به، وبما وعدكم به من الجنة والرضوان، وذلك البيع هو الفلاح العظيم.

يقول الدكتور زهير عبد الملك عن الكرد الفيلية في مقالة له نشرت في مواقع الأنترنيت على صفحة العراق للجميع: (شريحة من أقدم سكان الجزء الجنوبي الشرقي من بلاد ما بين النهرين، وهم السكان الأصليون للمدن و القرى والقصبات الممتدة إلى الشرق من مجرى نهر دجلة، من خانقين شمالا إلى الكوت والعمارة ثم البصرة جنوبا، فضلا عن مدينة بغداد. ويذكر الباحث العراقي عباس العزاوي عن تاريخ مدينة العمارة العراقية: (أن هذه المدينة تكونت عام 1860 ميلادية، 1278 هجرية، وكانت تسكنها عشيرة دوزاوه من اللور الفيلية، وجملة عشائر بدوية). ويلاحظ أن هذه المناطق أصبحت بحكم ترسيم الحدود الدولية ما بين العثمانيين والفرس في مطلع القرن الماضي جزءا من الإمبراطورية العثمانية أي ضمن الأراضي التي أنشئت عليها الدولة العراقية الحديثة المملكة العراقية في العشرينات. وعاش الفيليون في وسط البلاد وجنوبها، و اندمجوا على نحو متكامل اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وسياسيا بالمجتمعات العربية، دون أن يفقدوا حسهم بالانتماء القومي إلى الأمة الكردية، كما حافظوا على تقاليدهم المذهبية الجعفرية ولهجتهم الكردية الفيلية، شأنهم في ذلك شأن العديد من الأقليات القومية والدينية الصغيرة التي تكون منها المجتمع العراقي تاريخيا).

الشراء والبيع فقد ورد لهما معنى مجازي معنوي اخروي واخر مادي دنيوي متعارف عليه في الاسواق كما قال الله جل جلاله “إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّة ” (التوبة 111) و “وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ” (البقرة 207).

جاء في موقع شفق نيوز “يوم الشهيد الفيلي” السوداني يعلن عن خطوات جديدة لدعم الكورد الفيليين بتأريخ 2025-04-02 : استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مجموعة من ذوي شهداء الكورد الفيليين، بمناسبة يوم “الشهيد الفيلي العراقي” الذي يُصادف 2 نيسان من كل عام. وأكد السيد السوداني في كلمته، وفق بيان عن مكتبه ورد الى وكالة شفق نيوز، أن هذا اليوم يمثل مناسبة لاستحضار الذكرى الأليمة لأبشع الجرائم التي ارتكبها النظام الدكتاتوري بحق الكورد الفيليين، وهي واحدة من أسوأ الفصول في تاريخ النظام البائد، مشدداً على أن هذه الجرائم كانت نتيجة الانتماء والهوية الدينية لهذا المكون الأصيل في العراق. وأعاد رئيس الوزراء استذكار حملات التهجير القسري والإخفاء التي طالت شباب الكورد الفيليين، حيث تم إخفاؤهم في مقابر جماعية بعد أن استخدمهم النظام السابق في تجارب سامة في مختبرات الأسلحة الجرثومية. وأكد السوداني، أن الكورد الفيليين قدموا تضحيات كبيرة في بناء الدولة العراقية الحديثة. وفي سياق متصل، شدد السوداني على استمرار جهود الحكومة في محاسبة المتورطين في هذه الجرائم، بما في ذلك محاسبة رأس النظام السابق صدام حسين، إلى جانب القبض مؤخراً على مجموعة من عناصر جهاز الأمن العام سيء الصيت. كما أشار إلى مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها لتكريم الكورد الفيليين، ومنها تخصيص يوم 2 نيسان ليكون يوماً رسمياً للشهيد الفيلي، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض لمقبرة الشهداء الفيليين. وأوضح أن الحكومة قد أصدرت توجيهاً لتسهيل الإجراءات المتعلقة بإصدار الجنسية وتصحيح المعاملات الخاصة بالكرد الفيليين، كما تم تكليف لجنة لمتابعة قضايا هذا المكون. وتابع السوداني حديثه بالتأكيد على ضرورة استمرار الحكومة في إزالة العقبات التي تعترض إجراءات حقوق الفيليين، داعياً إلى التنسيق مع المحاكم المختصة لمتابعة القضايا القانونية بحق المتورطين في الجرائم ضد هذا المكون. كما وجه بتعزيز الجهود لإعمار المناطق التاريخية التابعة للكرد الفيليين في مناطق الشريط الحدودي، وتخصيص فرص عمل لهم. وفي ختام حديثه، أكد السوداني أن ما تقوم به الحكومة من دعم لذوي الشهداء الفيليين هو جزء من واجبها تجاه تضحياتهم العظيمة.

جاء في موقع مجلس النواب العراقي عن محضـر جلسـة رقـم (51) الاثنين (4/4/2011) م: النائبة نسرين انور رشيد ذنون: ان جريمة الإبادة والتهجير القسري التي ارتكبها النظام الدكتاتوري ضد ابناء الشعب العراقي من الكرد الفيليين تعد من جرائم التطهير العرقي وفق مبادئ الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ومنها تهجيرات الأعوام (1969،1970،1971) التي ذهب ضحيتها أكثر من سبعين الف مهجر وإجلاء القرى والقصبات ومعظم سكانها الفيليين الذين رحلوا بعقاب جماعي إلى جنوب العراق وغربه عام (1975) بهدف تغيير الطابع الديموغرافي والسكاني للمحافظات المجاورة للشريط الحدودي مع إيران وعزلها عن كردستان ثم التهجيرات العظمى عام 1980 وامعاناً في الجريمة كان إسقاط الجنسية العراقية عنهم لكن رغم هذا اكتفت المحكمة الجنائية العليا بجعلها قضية مجزئة واسهمت في تقسيم قضية الكرد الفيليين إلى اجزاء عدة حيث اقتصرت على تهجيرات الثمانينات فقط. لذلك نطالب ان تشمل هذه الاعوام ايضاً بقرار المحكمة الجنائية العليا في (29/11/2010) وكذلك نطالب بتكريم ذوي الشهداء والسجناء السياسيين وتخصيص رواتب تقاعدية لهم وغيرها من الحقوق والامتيازات المقررة دستورياً وتقليل الاجراءات المعقدة وسلسلة المراجع الإدارية والوظيفية ومعالجة المعوقات المتعلقة بإثبات وتدوين وقائع الضحايا وجمع الوثائق والادلة القانونية التي تعترض مظلومية الكرد الفيليين واعتبار تاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (666) لسنة 1980 تاريخاً معتمداً في ارتكاب جريمة التهجير القسري.

عن موقع براثا الجبهة الفيلية: في الذكرى السادسة والثلاثين ليوم الشهيد الفيلي للكاتب أياد الإمارة بتأريخ 2016-04-04: (دقيقة صمت وحداد لإستذكار الشهداء الفيليين الأبرار) بإسمنا ونيابةً عن الأمانة العامة والمكتب السياسي والمجلس القيادي الأعلى للجبهة الفيلية ولمكتبها الإعلامي والصحفي والجناح العسكري / قيادة لواء الكورد الفيليين وإعلامه الحربي والجمعية الحرة للكورد الفيليين العراقية ندعو أبناء الشعب العراقي والمكون الفيلي والأوساط الإعلامية والصحفية والثقافية وناشطي المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وجميع المواطنين الكرام بمناسبة الذكرى السنوية السادسة والثلاثين لإرتكاب النظام المقبور جريمة تهجير وإبادة الكرد الفيليين بتأريخ 4/4/1980 إلى الوقوف دقيقة صمت وحداد وطني في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأثنين الموافق 4/4/2016 وكُّل بحسب موقعه سواءً في (المسكن، الشارع، مكان العمل) من أجل تأبين أرواح الشهداء الفيليين الأبرار / ضحايا الجينوسايد التي سلت دمائهم الزكية في سبيل العراق ولغرض التعبير عن التضامن والإحترام لهذه الذكرى الأليمة وتقديم التعازي والصلوات والأدعية إلى أرواحهم الزكية والتأمل في فاجعتهم ونكبتهم المأساوية التي لا تمحى من ذاكرة العراق. المجد والخلود لشهداء الكرد الفيليين ولكل شهداء العراق الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله. ماهر الفيلي / الأمين العام للجبهة الفيلية.

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