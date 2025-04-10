ابو رغيف خلال لقاءه هانتر: أن العراق لا يسمح بتمرير الاتصالات عبر أي أنظمة أو دول تتعارض مع سيادته الوطنية

سعد محمد الكعبي: هيأة الإعلام والاتصالات

قال رئيس هيأة الإعلام والاتصالات د.نوفل أبورغيف أن العراق لا يسمح بتمرير الاتصالات عبر أي أنظمة أو دول تتعارض مع سيادته الوطنية، مؤكدا , أن الهيأة منفتحة على الاستثمارات الدولية الجادة، شريطة الالتزام الكامل بالقوانين العراقية والضوابط التنظيمية المعتمدة، بما يخدم مسارات التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال أبورغيف، في مقر الهيأة ببغداد، المسؤولة الأولى لإدارة الترخيص العالمي وتفعيل الأسواق في شركة, ستارلينك سبيس اكس, السيدة ريبيكا هانتر, وذلك لبحث الإجراءات التنظيمية الخاصة بخدمة ستارلينك داخل العراق.

واشار أبورغيف الى ، الإطار القانوني الذي تنطلق منه الهيأة في تنظيم قطاع الاتصالات، بالاستناد إلى قانونها النافذ رقم (65) لسنة 2004، مؤكداً أن جميع خدمات الاتصالات داخل البلاد تخضع لمعايير سيادية وتنظيمية تضمن حماية الفضاء الترددي، وصيانة البنية الوطنية للاتصالات.

وبحث الجانبان متطلبات منح الترخيص الرسمي لخدمة ستارلينك داخل العراق، مع التأكيد على ضرورة تسوية أوضاع الاستخدامات غير المرخصة، ومعالجة آثارها التقنية والقانونية، بما يضمن الانطلاق المنظم للخدمة ضمن أطر واضحة ومستقرة.

كما تناول الاجتماع بحث آليات التكامل مع الشبكات الوطنية ومزودي الخدمة المحليين، وإمكانية تقاسم السوق بطريقة تحفظ حقوق المشغلين الوطنيين، وتعزز التنافس العادل وتوسّع الخيارات أمام المستخدمين.

هذا وقد حضر الاجتماع كل من معاون رئيس هيأة الإعلام والاتصالات للشؤون الفنية السيد محمد الغرباوي، ومدير الترخيص والتطوير العالمي في شركة ستارلينك السيد سام تورير.

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