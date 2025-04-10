استئناف الطيران الفرنسي عبور الأجواء العراقية



2025/04/10

أعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية التابعة الى وزارة النقل ، استئناف شركة الطيران الفرنسيةAIR FRANCE استخدام الأجواء العراقية بعد انقطاع دام أكثر من خمسة أشهر.

وذكرت الوزارة في بيان : أن «شركة الطيران الفرنسية AIR FRANCE، استأنفت عبور الأجواء العراقية بعد انقطاع دام أكثر من خمسة أشهر، وذلك بفضل الجهود الكبيرة والمتابعة المباشرة للوزارة»، مؤكدة «الحرص على توفير أفضل الخدمات الملاحية».

وقال مدير عام الشركة، عباس البيضاني وفقاً للبيان : إن «‏شركة الطيران الفرنسية AIR FRANCE ،عادت لاستخدام الأجواء العراقية بعد انقطاع دام أكثر من خمسة أشهر»، مشيرا الى أنه «استنادا لتوجيهات وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي نحرص على تقديم أفضل الخدمات الملاحية، وفق المعايير الدولية المعتمدة، بما يعكس مستوى التطور والجاهزية العالية لمقدمي خدمات الملاحة الجوية في العراق، ودعم الجهود المبذولة لجعل الأجواء العراقية بيئة آمنة وجاذبة لشركات الطيران العالمية».

وذكر البيضاني، أن «الممرات الجوية في الفضاء الجوي العراقي تشكل خياراً مفضلاً للعديد من النواقل الجوية، نظراً لما توفره من خطوط نقل مختصرة في الزمن وتقليل استهلاك الوقود، الأمر الذي يعزز الوضع التنافسي للأجواء العراقية كحلقة وصل جوية استراتيجية بين الشرق والغرب»، لافتا الى «التزام قسم إدارة الحركة الجوية في الشركة، بالاستمرار في تهيئة جميع المتطلبات الفنية والملاحية لضمان سلامة وانسيابية الحركة الجوية داخل الأجواء العراقية».

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