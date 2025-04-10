أعلنت وزارة العمل، اكمال إجراءات مقاطعة بيانات أكثر من 7 ملايين مستفيد لتجهيزهم بالسلة الغذائية لشهر نيسان الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان أن “هيئة الحماية الاجتماعية التابعة للوزارة أكملت إجراءات مقاطعة أسماء أكثر من 7.5 مليون مستفيد من الحماية تمهيداً لإرسال بياناتهم إلى وزارة التجارة لتجهيزهم بالسلة الغذائية لشهر نيسان”.

وأضافت أن “الهيئة أكملت إجراءات صرف السلة الغذائية لشهر آذار، فيما دعت المستفيدين إلى المراجعة لاستلام حصصهم، مشددة على ضرورة التزام المشمولين بها باتباع التعليمات وفق الموعد المحدد لتوزيعها”.

وأوضحت وزارة العمل أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتوفير الدعم الغذائي للأسر المستفيدة من برنامج الحماية الاجتماعية.

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