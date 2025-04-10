اليوم.. أمطار وعواصف غبارية



2025/04/10

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وحدوث عواصف غبارية بدءاً من اليوم.

وذكر بيان للهيئة، : أن «اليوم الخميس سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع هطول أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة على المرتفعات الجبلية من المنطقة الشمالية، بينما يكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع فرصة لحدوث زخات مطر متفرقة في الأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى، أما الرياح فستكون شمالية غربية نشطة السرعة ،مع حدوث غبار واسع الانتشار في المنطقتين الوسطى والجنوبية وفرصة لحدوث عاصفة غبارية، ودرجات الحرارة ستنخفض عدة درجات في عموم البلاد».

وأوضح أن «درجات الحرارة العظمى ليوم الخميس، ستكون في بغداد وديالى وكربلاء المقدسة 30، وذي قار 39 والمثنى 36، أما الأنبار والمثنى وصلاح الدين 26، وميسان 40، والبصرة41، وفي أربيل ودهوك 21، وكركوك 25 ونينوى 24، والسليمانية 25».

وأضاف أن «يوم غد الجمعة سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتكون معتدلة الى نشطة في المنطقة الجنوبية مع فرصة لتصاعد الغبار فيها، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتنخفض عدة درجات في المنطقة الجنوبية».

وأشار الى أن «طقس يوم السبت المقبل سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائماً جزئياً الى غائم في المنطقة الشمالية مع فرصة لحدوث زخات مطر خفيفة في أقصى المنطقة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ومتغيرة في المنطقة الشمالية تتحول مساء الى رياح متغيرة الاتجاه في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية، ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية».

ولفت الى أن «يوم الأحد القادم سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في عموم البلاد».

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