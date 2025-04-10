بعد جريمة القتل والفضيحة الجنسية.. جامعة تكريت تتخذ 5 إجراءات



2025-04-10

أصدرت جامعة تكريت، يوم الخميس، إيضاحاً بشأن حادثة وفاة الموظف (مصطفى عامر لطيف مجهد) والإجراءات التي اتخذتها بحق التدريسي.

وذكرت الجامعة في بيان ، أنه “منذ اللحظة الأولى تابع رئيس جامعة تكريت مجريات حادث وفاة الموظف (مصطفى عامر لطيف مجهد)، في قسم المتابعة، وكانت الإجراءات (القبض على التدريسي وتسليمه للقضاء، وتشكيل لجنة بتوجيه من رئيس الجامعة، وأنجزت مهامها التحقيقية خلال 48 ساعة”.

ومن الإجراءات أيضاً ذكرت الجامعة، أن “رئيس الجامعة وجه مكتبه الخاص بمتابعة حالة المتوفي من أول دخوله للمستشفى إلى نقله لمستشفيات أربيل ولحد آخر لحظة، وقام رئيس الجامعة بزيارته شخصياً في مستشفيات أربيل”.

وتابعت، “كما أوصت اللجنة بعزل التدريسي وتمت متابعة إصدار الأمر الوزاري بالعزل، وهناك متابعة لحقوق الموظف المتوفي”.

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، اليوم الخميس، عزل التدريسي في جامعة تكريت، (عمر فلاح عبد عباس) لـ”ارتكبه فعل خطير وعدم حفاظه على كرامة الوظيفة العامة”، إثر حادثة الدهس التي تعرض لها حارس أمني في الجامعة بعدما ضبط الأخير للتدريسي وهو يقيم علاقة “جنسية” مع إحدى الطالبات في الحرم الجامعي.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر محلي في صلاح الدين، عن مقتل حارس أمن على يد تدريسي في كلية التربية الرياضية، بعد ضبط الأخير وهو يقيم علاقة “جنسية” مع إحدى الطالبات في الحرم الجامعي.

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