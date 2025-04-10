بيان صادر عن مكتب اياد علاوي: تابعنا باستغراب ما ورد على لسان الاعلامي المدعو حميد عبدالله

بيان صادر عن مكتب رئيس التجمع الوطني العراقي الدكتور اياد علاوي

تابعنا باستغراب ما ورد على لسان الاعلامي المدعو حميد عبدالله في برنامجه (وتلك الايام) والذي زعم فيه وجود معلومات وردت في كتاب نسب لاحد مرافقي رئيس النظام الدكتاتوري صدام ادعى فيه ان الدكتور اياد علاوي قام بدفع مبلغ مالي كبير لاحد رموز ذلك النظام مقابل دعم انتخابي.

اننا في الوقت الذي نعرب فيه عن اسفنا لزج اسم الدكتور اياد علاوي في مثل هذه الافتراءات، نؤكد بشكل قاطع نفي هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً ونعدها محض اكاذيب لا اساس لها من الصحة ولا تمت للحقيقة بصلة وتندرج ضمن محاولات متكررة للنيل من الرموز الوطنية فالدكتور اياد علاوي كان في مقدمة من قارع النظام الدكتاتوري وتعرض الى عدة محاولات اغتيال حتى كاد ان يفقد حياته.

وما يثير الاستغراب اكثر ان السيد حميد عبدالله لا يكف عن التهجم في حديثه عن الدكتور اياد علاوي ففي لقاء متلفز سابق مع الدكتور اياد علاوي حاول الاساءة واتهام الدكتور علاوي بتعيينه رئيساً للوزراء آنذاك من قبل الامريكان.

ان الخوض في مثل هذه المزاعم دون التحقق منها يمثل انزلاقاً عن المعايير المهنية التي يفترض الالتزام بها خصوصا عند التطرق الى شخصيات وطنية وتاريخ سياسي موثق.

اننا اذ نهيب بكافة وسائل الاعلام توخي الدقة والمسؤولية في تناول المعلومات المتعلقة بالشخصيات العامة ونؤكد اننا نحتفظ بكامل حقوقنا القانونية لمقاضاة كل من يروج او يساهم في نشر مثل هذه المزاعم الكاذبة وسنتخذ الاجراءات القضائية اللازمة لمحاسبة كل من يتعمد الاساءة او التشويه المتعمد.

10 نيسان 2025

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