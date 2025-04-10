تحالف سياسي: الانتخابات تمنح الشرعية للنظام ودعوات تأجيلها غير مبررة

أكد تحالف خدمات، أن أي دعوة لتأجيل الانتخابات في الوقت الحالي تُعدّ “غير مبررة ومرفوضة تماماً”، مشدداً على أن الانتخابات تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنح الشرعية للنظام السياسي ضمن الإطار الديمقراطي والدستوري للدولة.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف حسام الربيعي إن “الظروف الفنية واللوجستية لإجراء الانتخابات متوفرة، كما أن العملية تستند إلى غطاء قانوني راسخ من خلال قانون انتخابات عادل ونافذ، وهو ما تم التأكيد عليه في تجربة انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة”.

وأضاف أن “المضي قدماً في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد هو تجسيد لاحترام إرادة الشعب العراقي والتزام واضح بمبدأ التداول السلمي للسلطة”، مشيراً إلى أنه لا توجد أي أسباب قانونية أو واقعية تبرر تأجيل هذا الاستحقاق الديمقراطي”.

وشدد المتحدث باسم تحالف خدمات على أن “الانتخابات شأن داخلي عراقي خالص، وهي من أبرز ممارسات الديمقراطية التي اعتاد عليها الشعب منذ عام 2003، في ظل نظام سياسي جديد يتسم بالتعددية والانفتاح”.

وختم الربيعي تصريحه قائلاً: “إن “أي محاولة لتأجيل الانتخابات، تحت أي ذريعة، تمثل تراجعاً عن مسار التحول الديمقراطي، وتُعدّ انتكاسة لأحد أبرز مكتسبات الشعب العراقي بعد التغيير”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط