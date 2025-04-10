زائر ثقيل يجثم على أنفاس العراقيين حتى صباح الجمعة



2025-04-10

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الخميس، استمرار تأثير موجة الغبار وانعدام الرؤية في أجواء مدن وسط وغرب وشمال البلاد ومن ضمنها العاصمة بغداد خلال هذه الليلة ولغاية فجر وصباح يوم غد الجمعة.

ونشر قسم التنبؤ الجوي في الهيئة تقريراً عن موجة الغبار المؤثرة حالياً، جاء فيه “تأثرت مدن البلاد هذا اليوم الخميس، بكتلة هوائية معتدلة الحرارة تسببت بانخفاض واضح بدرجات الحرارة وفوارق حرارية سطحية نتج عنها تصاعداً للغبار والأتربة في العديد من الأماكن تسبب في تردي الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم وانعدامها في الطرق الخارجية”.

وتوقعت الهيئة في تقريرها أن “يستمر تأثير موجة الغبار وانعدام الرؤية في أجواء مدن وسط وغرب وشمال البلاد ومن ضمنها العاصمة بغداد خلال هذه الليلة ولغاية فجر وصباح يوم غد الجمعة، حيث تخف شدته تدريجياً ويندفع بعدها نحو جنوب وجنوب غرب البلاد”.

وحذرت الهيئة في الختام سالكي الطرق الخارجية، داعية مرضى الحساسية والربو إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.

وكانت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، رصدت مساء أمس الأربعاء، موجة غبار تتجه نحو أجواء نينوى والأنبار، ولامست أطراف العاصمة بغداد الغربية وشمالها وكذلك جنوب غرب البلاد ليلة الأربعاء، فيما تتجه لباقي المدن يوم الخميس.

إلى ذلك، أفاد الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، بأن العراق تأثر بتقلبات جوية سريعة أمس الأربعاء، حيث مرت البلاد بمنخفض حراري جاف بالتزامن مع وجود سحب ممطرة رعدية أحياناً في الأقسام الشمالية، مع استمرار الفرص لتساقط الأمطار حتى اليوم الخميس، فيما قد تتسنى الفرص في مناطق متفرقة من الأقسام الوسطى.

وأضاف الزيادي، أن كتلة هوائية معتدلة بدأت أمس الأربعاء التوغل من الأقسام الغربية قادمة من شرق الشام، مصحوبة برياح شمالية تصل سرعتها إلى 33 كم في الساعة، ما أدى إلى إثارة الغبار بين المتوسط والكثيف، خاصة في الأقسام الغربية ومدن الفرات الأوسط. وأشار إلى أن هذه الرياح قللت من الرؤية الأفقية بسبب تصاعد الأتربة.

كما لفت الزيادي، إلى أن معدلات درجات الحرارة انخفضت بمقدار تسع درجات اليوم عن ما تم تسجيله أمس الأربعاء، متوقعاً أن الموجة الباردة ستتعمق يوم غد الجمعة في المدن الجنوبية، حيث قد تسجل درجات حرارة منخفضة لبضعة أيام.

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