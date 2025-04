سكارليت جوهانسون مخرجة لأول مرة في مهرجان كان 2025

2025/04/10

سكارليت جوهانسون في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا

كشف القائمون على مهرجان كان السينمائي الدولي النقاب عن الأفلام المشاركة في النسخة الـ 78 لهذا العام 2025، والتي كانت محملة بالعديد من المفاجآت، والتي كان من بينها مشاركة النجمة سكارليت جوهانسون في المهرجان ليس كممثلة كسابق عهدها وإنما كمخرجة.

سكارليت جوهانسون تتولى مقعد الإخراج للمرة الأولى



تخلت سكارليت جوهانسون في مشاركتها بمهرجان كان السينمائي لهذا العام عن دورها كممثلة، وشاركت لأول مرة في تاريخها الفني كمخرجة لفيلم Eleanor the Great الذي يشارك في المهرجان في قسم نظرة ما.

يأتي الفيلم من بطولة جوان سكويب الممثل المرشح لجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم “نبراسكا”؛ هاريس ديكنسون، بطل فيلم “مثلث الحزن” الحائز على جائزة السعفة الذهبية، بفيلم “أوركين”، تشيويتل إيغيوفور، جيسيكا هيشت- الممثلة المخضرمة في برودواي- وإيرين كيليمان، بينما كتب السيناريو توري كامين.

وتشارك جوهانسون في الفيلم كمنتجة بالإضافة كونها مخرجة العمل، بالتعاون مع جوناثان ليا وكينان فلين من شركة These Pictures، وكارا دوريت وجيسامين بورغوم من شركة Pinky Promise، وسيلين راتراي وترودي ستايلر من شركة Maven Screen Media.



يدور الفيلم، الذي جاء سابقاً تحت عنوان Eleanor, Invisible حول إليانور مورغينشتاين (سكويب)، وهي امرأة تبلغ من العمر 90 عامًا تحاول إعادة بناء حياتها بعد وفاة أعزّ صديقاتها. ونتيجةً لذلك، تعود إلى مدينة نيويورك بعد أن عاشت في فلوريدا لعقود.

هذا لم يتم تحديد موعد إطلاق الفيلم في دور العرض السينمائي بعد.

الأفلام المشاركة في مسابقة نظرة ما

The Mysterious Gaze of the Flamingo, Diego Céspedes

My Father’s Shadow, Akinola Davies Jr

Urchin, Harris Dickinson

Eleanor the Great, Scarlett Johansson

Once Upon A Time In Gaza, Tarzan Nasser and Arab Nasser

Aisha Can’t Fly Away, Morad Mostafa

Meteors, Hubert Charuel

Pillion, Harry Lighton

