ضمن الجولة ٢٧ من دوري النجوم ….كلاسيكو العراق بين القوة الجوية والزوراء اليوم



2025/04/10

بغداد/ مؤنس عبد الله

تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة السابعة والعشرين من دوري نجوم العراق بإقامة مباراتين، حيث يلتقي النفط مع ديالى في تمام الساعة الخامسة عصرا على ملعب الكرخ، ويستضيف ملعب الشعب الدولي كلاسيكو الكرة العراقية بين الجوية والزوراء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتقام يوم غد الجمعة ثلاث مباريات، حيث يضيف ملعب الكرخ مواجهة الحدود واربيل في تمام الساعة الخامسة عصرا ويلتقي فريق القاسم مع ضيفه الكرخ على ملعب النجف في تمام الساعة الخامسة عصرا ويواجه كربلاء على ملعبه وبين جماهيره منافسه زاخو في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتقام يوم السبت المقبل اربع مواجهات، يلتقي في الاولى الكهرباء مع نفط البصرة على ملعب الزوراء في الساعة الخامسة عصرا، ويضيف ملعب الرمادي لقاء الكرمة مع الطلبة في الساعة الخامسة عصرا ايضا، وبذات التوقيت يلعب نوروز على ملعبه مع ضيفه نفط ميسان، وتختتم مواجهات السبت بلقاء مهم يجمع بين الشرطة والنجف في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

واستقر الاتحاد العراقي لكرة القدم على تسمية حكم مباراة الزوراء والقوة الجوية في في دوري نجوم العراق.

وقال مصدر في اتحاد الكرة إن “لجنة المسابقات في اتحاد الكرة قررت تسمية الحكم واثق محمد لإدارة مباراة الكلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية اليوم في قمة الجولة 27 من دوري نجوم العراق”.

وأضاف أن “اللجنة تدرك حساسية المباراة وصعوبتها في ذات الوقت، لأنها ستقام بين فريقين جماهيريين كبيرين وبالتالي تحتاج إلى حكم دولي يمتلك الخبرة الكافية لإدارة مثل هذه المباراة وكذلك لأن بقية الحكام قادوا مباراة الكلاسيكو في الفترات القريبة السابقة”.

من جهته، أكد المدرب المساعد لفريق الشرطة، عمرو فتحي، أن الفوز على نفط البصرة، جاء في توقيت مهم وصعب، وأسهم في تعزيز ثقة الفريق وعودته إلى صدارة الترتيب.

وقال فتحي إن “الفريق خاض مباراة قوية ومعقدة بعد الخسارة في اللقاء السابق، وكان بحاجة ماسة إلى استعادة التوازن والثقة”، مشيراً إلى أن “الجهاز الفني أجرى ثمانية تغييرات في التشكيلة، بهدف إراحة بعض اللاعبين، ومنح الفرصة لعناصر أخرى بنفس المستوى، خاصة في ظل ضغط المباريات”.

وأضاف أن “الشوط الأول شهد أداءً جيداً ونتيجة مميزة، ومع التقدم بهدفين تراجع الأداء نوعاً ما في الشوط الثاني بسبب الاطمئنان، لكن التبديلات أسهمت في تحسين الإيقاع مجدداً، وتمكنا من تسجيل الهدف الثالث الذي حسم الأمور لصالحنا”.

وتابع فتحي : “لا وقت للراحة، أمامنا مباراة مهمة يوم السبت المقبل ، وسنبدأ التحضير لها على الفور”.

ومن جانبه، حدد مدرب فريق نفط البصرة لكرة القدم عماد عودة، أسباب خسارة فريقه أمام الشرطة في دوري نجوم العراق.

وقال عودة إن “فريق نفط البصرة حاول تقديم مباراة مثالية أمام الشرطة لكن ذلك لم يحدث للأسف، نحن نعلم إن كرة القدم فوز وخسارة وتعادل ولكن كان بالإمكان أفضل مما كان في مباراة الامس التي خسرها فريقنا في وقت نحن بحاجة إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من النقاط حتى أمام الفرق الجماهيرية الكبيرة”.

وأضاف أن “أخطاء فردية كلفتنا خسارة المباراة أمام الشرطة، في الشوط الثاني كنا مميزين بسبب التغييرات التي قمنا بها وسجلنا هدفاً لكن ذلك لم يكن كافياً للعودة في المباراة وسيناريو مباراتنا مع القوة الجوية تكرر أمام الشرطة وسنحاول تصحيح الأخطاء في قادم المباريات لأن نفط البصرة لديه الكثير ليقدمه”.

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