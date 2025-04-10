غوتيريش يؤكد مشاركته في قمة بغداد



2025/04/10

أكد ممثل العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عباس كاظم عبيد، أن الأمينَ العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قبل دعوة العراق الرسمية للمشاركة في القمة العربية في بغداد.وذكرت وزارة الخارجية في بيان: أن “ممثل جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عباس كاظم عبيد، التقى الأمينَ العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مقر المنظمة، وخلال اللقاء، قدّم ممثل العراق الرسالة الرسمية الموجهة من رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، إلى الأمين العام، والتي تتضمن دعوته لحضور ومشاركة أعمال القمة العربية المقبلة المزمع عقدها في العاصمة بغداد بتاريخ 17 أيار/مايو 2025”. مؤكداً حرصهم على “حضوره، لما تضيفه مشاركته من قيمة إلى مناقشات القمة”. وأضاف البيان، أنه “جرى خلال اللقاء أيضاً بحث أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال الأمم المتحدة في ظل المتغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، إلى جانب أولويات وشواغل مجموعة الـ77 والصين، التي يترأسها العراق حالياً، ولا سيما في مجالات تمويل التنمية، وتغير المناخ، والتنمية المستدامة”.وأكد ممثل العراق، بحسب البيان، “حرص المجموعة على تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، لتحقيق الأهداف المشتركة وفقاً لمبدأ المسؤولية الجماعية”.وتابع، أن “اللقاء تناول آفاق التعاون بين العراق والأمم المتحدة في مرحلة ما بعد إنهاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، مثمّناً الجهود التي بذلتها البعثة خلال العقدين الماضيين”، مشيراً إلى “التدابير والتسهيلات التي وفّرتها المؤسسات الحكومية العراقية المعنية لإنهاء مهام البعثة بشكل مسؤول بحلول نهاية العام الجاري”.

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