مشاريع لإنتاج الطاقة الغازية والشمسية و ثلاث مذكرات تفاهم بين غرفتي التجارة …60 شركة في أكبر بعثة أميركية تجارية الى العراق



2025/04/10

رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم في مجال الكهرباء ومذكرة تفاهم بين غرفتي التجارة العراقية والأمريكية.وتقود غرفة التجارة الأمريكية برئاسة ستيف لوتس تقود وفدًا مكونًا من 101 عضو من حوالي 60 شركة أمريكية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصحة إلى العراق هذا الأسبوع”، بحسب السفارة الامريكية ببغداد، مبينة، أن “هذه أول مهمة تجارية معتمدة من وزارة التجارة الأمريكية إلى العراق وأكبر بعثة تجارية أمريكية إلى العراق في تاريخ الغرفة”.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان،: إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى مراسم توقيع على مذكرة تفاهم، في إطار مبادئ التعاون مع شركة (جي إي فيرنوفا /GE VERNOVA)، تشمل مشاريع لمحطات إنتاج الطاقة الغازية المركبة بحدود 24 ألف ميغاواط، في خطة هي الأوسع والأحدث في تاريخ العراق، مع إمكانية تأمين توفير التمويل الخارجي من البنوك العالمية”.وأضاف البيان، أنه “في ملف الكهرباء أيضًا، رعى السوداني مراسم توقيع مذكرة ثانية تضمّنت مبادئ التعاون، بين وزارة الكهرباء ومجموعة (UGTRenewable) لإنشاء مشروع متكامل للطاقة الشمسية بسعة (3 آلاف) ميغاواط، وأنظمة تخزين طاقة البطاريات تصل إلى 500 ميغاواط/ ساعة، وتحديث خطوط نقل وتوزيع الكهرباء، وإنشاء ما يصل إلى (1000 كم) من البنية التحتية الجديدة لنقل التيار المباشر عالي الجهد، بالإضافة إلى مدّة عامين من نقل التكنولوجيا والتدريب والتشغيل والصيانة، وبتمويل من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، ووكالة التصدير البريطانية، وبنك جي بي مورغان بصفته البنك المنظم”.وتابع البيان، أن “رئيس مجلس الوزراء رعى أيضا مراسم توقيع مذكرة تفاهم ثالثة بين اتحاد الغرف التجارية العراقية وغرفة التجارة الأمريكية، وذلك في إطار توثيق وتعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي”.وأكد البيان، أن “المذكرة تتضمن تسع مواد تصب في مجالات توسيع الاتصالات بين مؤسسات وشركات ومنظمات ورجال الأعمال في العراق والولايات المتحدة الأمريكية؛ لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاونية والعلمية والتكنولوجية القائمة، والاهتمام بتطوير التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط