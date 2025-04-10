نتنياهو يعلق على قرار “فصل” جنود طالبوا بوقف حرب غزة



2025/04/10

بنيامين نتنياهو مع أفراد من القوات الجوية -أرشيفية-

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، دعمه الكامل للقرار الذي اتخذته وزارة الدفاع ورئيس الأركان بشأن إقالة جنود الاحتياط وقعوا على الرسالة الاحتجاجية التي طالبت بصفقة تبادل فورية وإنهاء الحرب في غزة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: “موقعو عريضة الاحتجاج يعملون لإسقاط الحكومة”.

وقد جاء هذا القرار بعد أن تضمن الخطاب الذي وقع عليه 1000 جندي احتياط من أفراد سلاح الجو دعوات لوقف العمليات العسكرية فورا، مما أثار جدلا واسعا داخل المؤسسة العسكرية والسياسية في إسرائيل.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، قد وافق على قرار فصل أفراد من الجنود الذين وقعوا على رسالة احتجاج يطالبون من خلالها بوقف الحرب في غزة.

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