وزيرة الهجرة تستحصل موافقة رئيس مجلس الوزراء على استثناء المرأة الإيزيدية من شرط العمر والمعدل للقبول في الجامعات والدراسات العليا

بغية النهوض بواقع النساء العائدات من النزوح القسري، واستناداً إلى مبدأ التكافؤ والمساواة ولضمان استقلالهن في الأسرة والمجتمع، استحصلت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو على موافقة رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى لشؤون المرأة، السيد محمد شياع السوداني، لتنفيذ عدد من المقترحات التي تهدف إلى التخفيف عن معاناة المرأة العائدة، بالتنسيق مع الجهات القطاعية المختصة.

ومن بين هذه المقترحات، استثناء المرأة الإيزيدية من شرط العمر والمعدل بواقع 10 درجات فوق المعدل او اكثر ، للقبول في الجامعات والدراسات العليا مما يُعد خطوة هامة نحو دعم تعليمهن ودمجهن في المجتمع.

إلى ذلك أبدت السيدة الوزيرة شكرها وتقديرها لرئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني لدعمه ملف المرأة والنهوض بواقعها في كافة المجالات.

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