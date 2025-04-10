يوم سقوط صدام صنم بغداد: وتلك القرى أهلكناهم (ح 6)

د. فاضل حسن شريف

جاء في شبكة النبأ للمعلوماتية عن 9-4 ذكريات (سقوط النظام) أو ( سقوط الصنم) أو (سقوط بغداد): وتقول أم فارس (من سكنة شارع 52) لوكالة (أصوات العراق) “لا أصدق نفسي عندما أتذكر تلك الايام وكم كانت مخيفة، وأصوات الطلقات المتبادلة بين المقاومة العراقية والقوات الاميركية، لكن أكثر ما أتذكره مشاركتي مع الجيران في مشاهدة كيفية إسقاط تمثال صدام في ساحة الفردوس.” وتابعت “فرحت جدا وقتها لتصوري أن الوقت قد حان لنحيا حياة تشبه البشر، لكني الان أدرك أني كنت مخطئة إذ جاءت أيام أسوأ”.. مشيرة الى اضطرار اثنين من ولديها للسفر للخارج بحثا عن الأمان وفرصة العمل وهربا من القتل على الهوية. وزادت “عبثا حاولت منع أولادي من الذهاب مع أصدقائهم الى الساحة لانها لاتبعد غير مسافة نص ساعة سيرا على الاقدام، لكنهم صمموا على الذهاب ورؤية ما يجري هناك.” وتدخل ابنها الاصغر عدي قائلا “تسابقت مع أخوتي واصدقائي للساحة وهناك كانت تقف دبابة أمريكية وعدد من الجنود، وكنا لانزال نسمع صوت الاطلاقات هنا وهناك، حاولوا إسقاط الصنم لكنه كان ثقيل فربطوه بسلسلة لسحبه، وتمكنوا من ذلك بعد وقت استغرق نصف ساعة لكن ظلت رجليه عالقة في الصبة التي يرتكز عليها.” وأضاف “وما إن تم انزاله حتى تسابق الناس لضربه وشتمه والبصق عليه وكأنما هو شخصية حية يحاولون الثأر منها، تاثرت للمشهد وتسمرت في مكاني لا أعرف ماذا أفعل، ولا اخفيك سرا لم أكن واثقا من سقوط صدام، لتجربتنا السابقة مع أمريكا في حرب الخليج عام 91 وكنا نتصور أن الامور مجرد وهم.” ويقارن بين أيام صدام والايام الحالي قائلا “على الرغم من أن الان الظروف أسوأ إلا أنه تبقى أفضل بعدم وجود دكتاتور.” وفي حرب الخليج عام 1991 لتحرير الكويت شهدت معظم المحافظات الجنوبية والشمالية سقوط المؤسسات الحكومية وتصور الناس أن نظام صدام سقط إلا أنه وبعد أيام من وقف الحرب عاد صدام واسترجع سلطته على المناطق الجنوبية وهو ما جعل الناس غير مصدقة بوعود أمريكا من إزالة النظام.

جاء في التفسير الوسيط لمحمد سيد طنطاوي: واسم الإشارة “تلك” تعود إلى القرى المهلكة بسبب كفرها وفسوقها عن أمر ربها، كقرى قوم نوح وهود وصالح عليهم السلام. والقرى: جمع قرية والمراد بها أهلها الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والجحود. أى: وتلك القرى الماضية التي أصر أهلها على الكفر والفسوق والعصيان أهلكناهم بعذاب الاستئصال في الدنيا، بسبب هذا الكفر والظلم، وجعلنا لوقت هلاكهم موعدا لا يتأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. ولفظ”تلك” مبتدأ، والقرى صفة له أو عطف بيان، وجملة “أَهْلَكْناهُمْ” هي الخبر. وقوله “لَمَّا ظَلَمُوا” بيان للأسباب التي أدت بهم إلى الهلاك والدمار، أى: أهلكناهم بسبب وقوع الظلم منهم واستمرارهم عليه. وجيء باسم الإشارة “تلك” للإشعار بإن أهل مكة يمرون على تلك القرى الظالمة المهلكة، ويعرفون أماكنهم معرفة واضحة عند أسفارهم من مكة إلى بلاد الشام. قال تعالى “وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ * وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ” (الصافات 137-138). وقوله: “وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًاً” (الكهف 59) قرأ الجمهور، لمهلكهم، بضم الميم وفتح اللام على صيغة اسم المفعول، وهو محتمل أن يكون مصدرا ميميا. أى: وجعلنا لإهلاكهم موعدا. ويحتمل أن يكون اسم زمان، أي: وجعلنا لزمان إهلاكهم موعدا.

عن مؤسسة كركوك الاعلامية التاسع من نيسان.. سقوط الصنم بتأريخ 2024-04-09: وأعتمدت قيادات الجيش الأميركي على عنصر المفاجئة، فكان التوقع السائد هو أن تسبق الحملة البرية حملة جوية كما حدث في حرب الخليج الثانية، فكان عنصر المفاجئة في هذه العملية هو البدء بالحملتين في آن واحد وبصورة سريعة جداً أطلقت عليها تسمية (الصدمة والترويع). وبعد ثلاثة أسابيع من بداية الحملة، بدأت القوات الأميركية تحركها نحو بغداد، وفي التاسع من نيسان عام الفين وثلاثة أعلنت القوات الأميركية بسط سيطرتها على معظم مناطق جنوب ووسط البلاد ولتظهر وسط العاصمة بغداد. وشهدت ساحة الفردوس منذ صباح التاسع من نيسان الفين وثلاثة تجمعا لبعض السكان حتى صاروا بالعشرات مع إختفاء أي أثر لجلاوزة وازلام البعث المقبور، حتى بدأت الدبابات الأميركية بالوصول إلى ساحة الفردوس من عدة إتجاهات وطوقتها بالكامل عصر ذلك اليوم. ودخلت ساحة الفردوس التاريخ في التاسع من نيسان كشاهد على تحرير بغداد بسقوط صنم الدكتاتورية والإعلان عن انتهاء حكم النظام المقبور الى الابد.

جاء في جريدة الصباح عن 18 عاماً على سقوط الصنم للكاتبين محمد الأنصاري و مهند عبد الوهاب بتأريخ 2021/04/08: آية الله الحكيم: من الشهادات التي نستذكرها في يوم سقوط الصنم، يرويها الشيخ حسين المياحي الذي يقول: “عند سقوط الصنم كنت متشوقاً لسماع ردة الفعل من آية الله المجاهد الشهيد السيد محمد باقر الحكيم، وقد حظيت آنذاك بشرف الحضور في مجلسه، كنت أتصور أنه يفرح مثلنا نحن الشباب الذين أصبحنا نهنئ بعضنا بسقوط الطاغية، فما عاناه الشهيد الحكيم، ووالده الإمام الحكيم بل أسرة الإمام الحكيم قاطبة، لم تمر به اي أسرة في العراق مطلقاً، كمّاً ونوعاً، جلس رحمه الله على المنبر، وكان هادئاً بشكل كبير، جادّاً في نظراته وحركاته وكأن شيئاً لم يحدث”. وتابع المياحي في وصف كلمات الشهيد الحكيم: “أما في حديثه السياسي فدعا كثيراً إلى الاهتمام بالمرحلة الآتية، ولم يشغل نفسه بالحديث عن (الماضي) فضلاً عن كلمة (شماتة) واحدة”، وأضاف “بعد أشهر، حصل ما حصل لأبناء صدام، وشاع الخبر في العراق، ومن الطبيعي أن يفرح المظلومون بما حصل، ونقل لي أحد أقربائه المقربين–أي أقرباء الشهيد الحكيم- قائلاَ: عندما بلغه الخبر، وأراد بعض أفراد حمايته إظهار الشماتة بطريقة ما، قال لهم السيد: (نحن لا نشمت بالمصائب، إلا أننا نقول الحمد لله الذي كفى الناس شرهم، فالمصائب تصيب الجميع وليس من شيمتنا ولا من أخلاقنا الشماتة)”، وهذه كانت أخلاق النبلاء من معارضي النظام الحقيقيين، لا أخلاق الجلافة والإجرام التي تربى عليها صدام وزبانيته. يوم التاسع من نيسان أصبح يوماً تاريخياً ليس فقط بالنسبة للعراقيين، وانما بالنسبة للعالم اجمع، فقد سقط في ذلك اليوم أعتى نظام دكتاتوري في العالم، انه نظام البعث المتمثل بشخصية صدام حسين، الذي كان هو الحاكم الأوحد، ولم تكن بقية الحاشية الا “حاشية”، ينحصر دورها بما يُرسم لها من قبل صدام حسين. في يوم التاسع من نيسان أصيب العالم بصدمة ما بين فرح، ومصدوم، وحزين، فقد صُدم من كان يعتقد انه كابوس أبدي، وفرح من كان يعرف حقيقة الحياة في ظل حكمه، وحزن من كان مستفيدا منه ماديا. سواء كانوا افرادا، او دولا، وشعوبا. التقينا بعدد من المواطنين لنسألهم عن ذكرياتهم في ذلك اليوم، وفيما لو كانت فرحتهم قد نُغصت فيما بعد، او ظلت على حالها الى اليوم. حسام الدراجي ذكر أن يوم مولده هو التاسع من نيسان، واستدرك قائلا “انه يوم مولدي الافتراضي”: هذا اليوم لا يمكن أن ينساه أحد من كلا الطرفين، المؤيد، والمعارض، لقد مارست مخابرات البعث سلطة خفية تمثلت بشائعات كانوا يطلقونها بأنفسهم، حول مؤامرات فشلت، وحول الخونة الذين يمكن أن يأتونا بمئة لبوس ولبوس، فنجحوا بأن يحولوا العراقي الى كائن ضعيف، متشكك بكل من حوله حتى اهله، ومتخوف من كل من حوله، خوفا من خيانة احدهم، والابلاغ عنه، وبالتالي رسم نهايته، لكن النتيجة أثبتت أنه لم يكن هو ونظامه الا ثلة مجرمين مارسوا القمع والتخويف والترهيب، وفي حقيقتهم هم مجموعة جبناء استعملوا قوة السلطة والسلاح للإبقاء على مناصبهم. ام حيدر تقول ان نظام البعث خطف منها أولادها الأربعة، فقد تم اعدامهم لأنهم اتهموا زورا انهم ينتمون الى حزب الدعوة، فقط لأنهم كانوا متدينين، وآخرهم تم خطفه من مقر عمله، ولم نعلم شيئا عن إعدامه الا بعد السقوط، نعم فرحت بهذا اليوم، لأني شعرت انه ثأرهم هم وكل من قتل على ايدي جلاوزة البعث.

جاء في جريدة النهار عن خمس سنوات على سقوط الصنم و (إخراس) الصحاف العراق حر: مرت امس الذكرى الخامسة لدخول القوات الأميركية بغداد في التاسع من أبريل 2003 وهو اليوم الذي غير شكل العراق بالكامل من بلد مغلق يحكمه الديكتاتور بالنار والحديد الى بلد منفتح تعاقب على حكمه أكثر من رجل خلال خمس سنوات فقط في تجسيد لواحدة من أهم الديمقراطيات في الشرق الأوسط والعالم. وفي مثل هذا اليوم اسقط العراقيون تمثال صدام البرونزي الشاخص في ساحة الفردوس في قلب بغداد وانهالوا عليه بعد ذلك بالضرب بما تيسر من العصي والأحذية والحجارة ليكشفوا للعالم حجم التضليل الإعلامي الذي كان يمارسه النظام البائد. تمثال صدام كان متمسكا بالمنصة بقوة حتى ان العراقيين المتجمهرين هناك أخفقوا في قلعه من مكانه دون مساعدة اميركية. واليوم تمر كذلك الذكرى الخامسة لصمت وزير الاعلام العراقي السابق محمد سعيد الصحاف الذي ما انفك يصور الأمور على غير حقيقتها طوال أيام الحرب التي كانت خاطفة وسريعة. وتحدث الصحاف صباح التاسع من ابريل حين كانت الدبابات الأميركية تبعد مئات الأمتار عنه فقط قائلا (لقد حبسنا الأميركيين داخل دباباتهم وقطعنا اتصالاتهم بالخلفيات وقواتنا تعالج العلوج الآن). ولم تكد تمر ظهيرة ذلك اليوم حتى وصلت الدبابات الأميركية الى نفس المكان الذي كان الصحاف يطلق منه تصريحاته قرب فندق الشيراتون وساحة الفردوس وسط بغداد ليكون ذلك اعلانا نهائيا لصمت الصحاف ومن ورا ئه الآلة الاعلامية الكبيرة للنظام البائد التي تعودت تشويه الحقائق طوال ثلاثة عقود من تاريخ العراق. وكان صدام حينها بدأ رحلة الفرار من العدالة ومن غضب الشعب الذي قمعه حيث توجه الى شمال بغداد وتحديدا الى منطقة الأعظمية فيها ليكون بداية طريقه الى مسقط رأسه ومعقل حزبه في محافظة صلاح الدين. وصدام الذي بدا حينئذ منهكا ومتعبا لوح لبعض المتجمهرين هناك في محاولة لاستخدام صورته تلك اعلاميا على أنه مازال قائدا تتجمع حوله الجماهير ثم توارى مع ولديه عدي وقصي عن الأنظار حتى عثرت القوات الأميركية عليه مختبئا داخل حفرة في مزرعة نائية في منطقة الدور في صلاح الدين شمال بغداد. وصدام استخدم الرسائل الصوتية طوال فترة اختبائه ليوجه تعليماته وأوامره الى أتباعه في حزب (البعث).

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