الحرب التجارية الأميركية الصينية يمكن أن تخفض “الى 80%” تجارة السلع بين البلدين



2025-04-09

حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية الأربعاء من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن تخفض “حتى 80%” تجارة السلع بين أكبر اقتصادين في العالم وتمحو “نحو 7%” من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على المدى البعيد.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاربعاء رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية لتبلغ 125%، ردا على بكين، مع تحوّل الحرب التجارية إلى مبارزة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وقالت نغوزي أوكونجو إيويالا في بيان “توقعاتنا الأولية تفيد بأن تبادل السلع بين هذين الاقتصادين (الولايات المتحدة والصين) يمكن أن يتراجع الى 80%” بسبب التوترات التجارية، مضيفة أن “انقساما للاقتصاد العالمي الى كتلتين قد يؤدي الى تقليص للناتج المحلي الاجمالي العالمي يناهز 7% على المدى البعيد”.

وقالت إن الولايات المتحدة والصين تمثلان معا ثلاثة في المئة من التجارة العالمية، وحذّرت من أن الصراع قد “يلحق أضرارا جسيمة بالتوقعات الاقتصادية العالمية”.

على الرغم من فرضه مزيدا من الرسوم الجمركية على الصين، علّق ترامب الرسوم الإضافية “المتبادلة” لمدة 90 يوما بعد أن أبدت عشرات الدول انفتاحا على إجراء مفاوضات.

وحذّر أوكونجو إيويالا من مخاطر انقساك الاقتصاد العالمي إلى كتلتين، إحداهما تتمحور حول الولايات المتحدة والأخرى الصين.

وقالت إنه “من المثير للقلق خصوصا التجزئة المحتملة للتجارة العالمية على أسس جيوسياسية”.

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